Este 19 de febrero, Madueña Molina encarará una nueva audiencia de formulación de imputación junto a otros ex funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en cuadernillo 66/2024 por presuntas compras irregulares por 23.8 millones de pesos.

La primera audiencia está programada para las 10:00 horas en la Sala A de la Sede de Justicia Penal de la zona centro.

En esta denuncia se acusa a los funcionarios universitarios por la presunta designación irregular de contratos por materiales de electricidad, plomería y construcción, por más 23.8 millones de pesos.

Esta carpeta, judicializada el pasado 26 de enero, será el quinto procedimiento penal abierto contra universitarios por desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público.

Además de Madueña Molina, las acusaciones pesan sobre Héctor Melesio Cuén Díaz, ex Director de Bienes y Suministros de la UAS; Soila Maribel Gaxiola Camacho, ex Directora de Planeación y Desarrollo; Salvador Pérez Martínez, ex Secretario de Administración y Finanzas; y Jorge Pérez Rubio, ex Director de Construcción y Mantenimiento.

Las otras causas en las que se les acusan son la 918/2023 por compra de productos derivados del maíz; la 1117/2023, por productos cárnicos; el cuadernillo 1231/2023 por compras a proveedores ligados a una empleada de la Facultad de Informática; y 1678/2023, por equipos de cómputo.