$!Jesús María, el poblado de los silencios

Según denuncias de los habitantes de Jesús María, el Ejército ha cateado casas de civiles no involucrados en los hechos armados.

Algunos de los disparos venían del cielo, era un ataque aéreo por parte del Ejército para contener el ataque de los civiles armados. Estas balas llegaron a herir a al menos tres civiles, dos de ellos son varones que recibieron los impactos en el hombro y en el brazo, y uno de ellos una mujer joven que fue herida en el pie izquierdo. De este último caso se buscó recabar información, sin embargo, la joven prefirió no revelar detalles del incidente que vivió.

Este martes la comunidad está enclaustrada. No hay registro de vida en el poblado, las puertas de las viviendas están cerradas.

El lunes, durante la manifestación realizada en Palacio de Gobierno, vecinas de Jesús María aseguraban que había personas desaparecidas desde los hechos violentos del jueves 5 de enero.

“Todavía hay más 140 desaparecidos, hay 4 cuerpos en el Semefo que no han sido reconocidos, el pueblo no ha podido... no nos dejan salir para identificarlos porque todavía está cerrado nuestro pueblo”, informó una residente de la comunidad que pidió se omitieran sus datos personales por motivos de seguridad.