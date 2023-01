$!Jesús María: el pueblo en estado de sitio

“A ver si no salgo regañado”, masculla.

“Venga”, le grita un joven de Jesús María que aguarda junto a decenas de personas que no saben nada de sus familias desde las 09:00 horas del 5 de enero pasado. “Diga que lo dejen pasar, va por agua, ni modo que lo vayan a devolver”.

“No tomen fotos, no tomen videos. No está permitido”, recalca uno de los efectivos y luego otro.

A los familiares de vecinos de Jesús María que no les habían permitido pasar antes, hasta que llegaron visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa.

La actitud de los soldados cambió y Pedro ahora sí podrá pasar por agua, para no tener que regresar a El Limón de los Ramos, que le queda mucho más lejos.

“Fueron a buscar una tienda, una tienda nomás estaba abierta, y compraron puro huevo, porque no había más. De todo el día, nomás de cena, porque en todo el día no se hizo comida”.

La comunicación resulta un problema natural por las montañas, pero además no hay servicio de energía ni tampoco de Internet o agua potable.

“Pues para allá arriba están unas casas que... de hecho ahorita había mucho gobierno ahí, pero no sé, ya se salió, pero ahí está muy feo”, recalcó.

Los militares, dicen, tomaron el lugar, se quedaron ahí y prepararon comida después de que catearon todo el inmueble. En el lugar aún había evidencia de decenas de kilos de espagueti en recipientes, listos para servirse.

También señalaron que además de la comida se robaron cobertores.

La primera mitad del pueblo vive inclinada, después de la casa de la familia Guzmán, que tiene una asombrosa vista a la Sierra Madre Occidental al norte, y hacia abajo hasta la calle principal, y el caserío continúa después de la calle principal.

Conforme uno se puede adentrar al pueblo resulta más común hallarte con camionetas blindadas que resultaron atacadas e inutilizadas por los militares o el ataque aéreo el día del operativo.

La mayoría son blancas de modelos muy reciente, como 2022, y con una cúpula de blindaje para el operador del fusil o torreta. Algunas incendiadas, otras con las llantas destrozadas, balaceadas de los parabrisas o ventanas.

El Ejército, aseguran no los ha dejado salir, ni en casos de emergencia.

“No tenemos agua, no tenemos luz, y luego, las tiendas no tiene cosas de comida”, recalca Isabel, de 40 años, quien atiende sus dos hijas y dos nietas.

“Ocupamos que entren los que vienen a surtir las tiendas, porque no tenemos... yo soy madre soltera, aparte, yo tengo que trabajar y si no me dejan salir a trabajar, ¿pues cómo?”.