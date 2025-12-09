$!Jomari espera a los Reyes Magos con la ilusión de nuevos peluches

Cuando Jomari, de 11 años, no está en la escuela, suele jugar sola con sus peluches, porque sus amigos viven lejos.

Este año, la pequeña desea añadir más muñecos a su pequeña colección.

La niña pide a los Reyes Magos un peluche de Snoopy, otro de Cinnamoroll y una mochila de capibara.

“Se los agradecería porque los deseo desde hace mucho”.

Jomari cursa el quinto año de primaria y vive en Culiacán con su mamá, papá y su hermano.

Sus materias favoritas son Educación Física e Inglés.

Confiesa que algunos días le cuesta levantarse para ir a la escuela, aunque disfruta convivir con sus compañeros.