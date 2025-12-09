$!Jomari espera a los Reyes Magos con la ilusión de nuevos peluches

Cuando Jomari, de 11 años, no está en la escuela, suele jugar sola con sus peluches, porque sus amigos viven lejos.
Este año, la pequeña desea añadir más muñecos a su pequeña colección.
La niña pide a los Reyes Magos un peluche de Snoopy, otro de Cinnamoroll y una mochila de capibara.
“Se los agradecería porque los deseo desde hace mucho”.
Jomari cursa el quinto año de primaria y vive en Culiacán con su mamá, papá y su hermano.
Sus materias favoritas son Educación Física e Inglés.
Confiesa que algunos días le cuesta levantarse para ir a la escuela, aunque disfruta convivir con sus compañeros.
También intenta ver videos o series en su tablet, ya que la televisión casi no funciona.
Cuando piensa en el futuro, imagina ser artista. Le gustaría pintar o hacer música.
Dice que en su familia ya han hablado varias veces sobre lo que quiere ser.
“Pues lo he pensado que si podría ser artista sí me gustaría”, mencionó.
LA CAMPAÑA
Por segundo año consecutivo, la campaña Sé Un Rey Mago se realiza en coordinación de Noroeste con el colectivo de buscadoras “Sabuesos Guerreras”, por lo que en esta edición las historias están focalizadas a niños y niñas de familias que han sido tocadas por la violencia con la desaparición de un familiar.
PARTICIPE
Los donativos pueden ser entregados en las oficinas de Noroeste Culiacán en calle Ángel Flores 282 oriente, colonia Centro. La recepción de donaciones estará abierta hasta unos días antes del Día de Reyes.