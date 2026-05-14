Jorge Álvarez Máynez estará en Sinaloa el próximo 19 de mayo

Movimiento Ciudadano en Sinaloa anunció la realización del encuentro “Sinaloa tiene futuro”, un espacio en el que se abordarán temas relacionados con la situación actual del Estado, así como los retos y perspectivas para los próximos años.

El evento fue convocado por el coordinador estatal del partido, Sergio Esquer Peiro, quien extendió la invitación a medios de comunicación, militantes, simpatizantes y ciudadanía interesada en participar en este ejercicio de análisis y conversación pública.

Como invitado principal estará el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, quien encabezará el encuentro y compartirá su visión sobre el panorama político y social de Sinaloa y del País.

De acuerdo con la invitación difundida por Movimiento Ciudadano, el encuentro se realizará el próximo martes 19 de mayo a las 11:00 horas en el Hotel Marriott Culiacán.

La dirigencia estatal señaló que el objetivo del evento es generar un espacio para dialogar y reflexionar sobre el presente y futuro de Sinaloa, en un contexto marcado por desafíos en materia de seguridad, desarrollo económico, participación ciudadana y fortalecimiento institucional.

Asimismo, Movimiento Ciudadano destacó que este tipo de encuentros buscan abrir canales de comunicación entre actores políticos, sectores sociales y ciudadanía, con el fin de intercambiar ideas y construir propuestas para el Estado.

Se prevé la asistencia de integrantes de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, representantes de distintos sectores y ciudadanos interesados en conocer los planteamientos que serán expuestos durante el encuentro.

Álvarez Máynez es líder del partido Movimiento Ciudadano, ex candidato a la Presidencia de México en las elecciones de 2024 y ex Diputado federal.