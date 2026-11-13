$!Jorge Avendaño lleva historias de migración e identidad sinaloense a la FIL Culiacán 2026

CULIACÁN._ Las experiencias de quienes dejan su lugar de origen para buscar nuevas oportunidades, así como las historias de quienes cruzan la frontera hacia Estados Unidos, forman parte de “Estos días obscuros en medio de los cerros”, libro del escritor sinaloense Jorge Avendaño, presentado este viernes 13 de noviembre en la Feria Internacional del Libro de Culiacán 2026. La obra, seleccionada en la Convocatoria 2026: Palabras del Humaya, fue compartida por el autor durante una actividad realizada en el Instituto MIA, donde habló sobre los relatos que dieron forma a este libro de ensayo.

Avendaño explicó que el contenido recupera experiencias reales de integrantes de su familia, amigos y otras personas cercanas, cuyas vivencias están relacionadas principalmente con la migración, ya sea al intentar llegar a Estados Unidos o al abandonar sus hogares para establecerse en otros estados. El escritor también reconoció que encuentra parte de su propia historia en los personajes del libro, pues él mismo tuvo que salir de Culiacán para trasladarse a la Ciudad de México. “Es una especie de energía, es muy vigorizantes estar en Sinaloa pese a las condiciones del Estado, es como una especie de médica también”, dijo.