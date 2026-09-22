Jorge González cuestiona gasto por movilización durante visita de Sheinbaum

El Diputado local por el PAN, Jorge González Flores, cuestionó la movilización de alrededor de mil 300 camiones durante la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum a Culiacán y pidió al Gobierno de Sinaloa aclarar cuánto costó el traslado, quién organizó el operativo y de dónde salieron los recursos.

El Legislador señaló que, mientras el Estado enfrenta problemas de seguridad y una situación económica complicada, se realizó una movilización de grandes dimensiones para llenar el recinto donde se llevó a cabo el evento presidencial.

“Mientras Sinaloa enfrenta una crisis que ha golpeado a miles de familias, vimos una movilización de grandes dimensiones. Los sinaloenses tienen derecho a saber cuánto se gastó y quién pagó”, expresó.

González Flores estimó que, tomando como referencia un costo de 20 mil pesos por autobús, el traslado de las unidades pudo representar alrededor de 26 millones de pesos.

Sin embargo, aclaró que se trata únicamente de un cálculo aproximado y exigió que las autoridades informen el monto real.

“¿Quién contrató los camiones? ¿Quién pagó el combustible, los operadores y las horas de espera? ¿Qué dependencias participaron? No basta con presumir una multitud; hay que transparentar cómo se reunió y cuánto costó”, cuestionó.

El Diputado panista consideró que, en caso de haberse utilizado recursos públicos, estos debieron destinarse a atender las necesidades de la población, particularmente en materia de seguridad.

También señaló que la movilización generó afectaciones para la ciudadanía, entre ellas dificultades para los usuarios del transporte público, congestionamiento vial en los alrededores de la Feria Ganadera y largas horas de espera para quienes acudieron al evento bajo temperaturas elevadas.

González Flores además cuestionó el contenido del mensaje presidencial, al señalar que de los aproximadamente 35 minutos que duró, una parte importante se destinó a referencias históricas y promesas, mientras que solo unos cinco minutos se enfocaron en resultados para Sinaloa.