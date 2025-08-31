Jorge murió esperando noticias de su padre en el Hospital Civil de Culiacán

CULIACÁN._ Jorge, de 32 años, murió al ser alcanzado por las balas mientras esperaba noticias de la cirugía de su padre afuera del Hospital Civil de Culiacán.

El ataque ocurrió la tarde del viernes 29 de agosto, cuando civiles armados llegaron en un vehículo hasta el área de urgencias del hospital y comenzaron a disparar.

En redes sociales, familiares lo recordaron como “el Jordy”, un joven inocente que solo aguardaba por su papá.

“Cuando le toca a los tuyos, ahí es donde ahora sí no lo ves como el pan de cada día con la violencia en Sinaloa. El ‘Jordy’, como le decimos a nuestro primo de cariño, solo esperaba noticias de la cirugía de su papá. Fue de los muchos daños colaterales que hubo afuera del Hospital Civil, me duele un montón porque él era todo menos malo. Abrazo a sus padres en este dolor tan grande”.

En el lugar también perdieron la vida José Ramón, de 38 años; y Rubén, de 61 años, quien habría sido ajeno al hecho y solo esperaba sentado en un macetero.

Tres personas más resultaron heridas: Brianna Amairany, de 15 años; Heldia Milena; y Víctor Antonio, de 47 años, quien falleció este domingo debido a las heridas.

La agresión dejó daños en la fachada del hospital y al menos tres vehículos estacionados con impactos de bala.