$!Jorge Rosario Bojórquez, Alcalde de Navolato, presenta su Primer Informe de Gobierno

NAVOLATO._ Hoy Navolato se proyecta como uno de los polos turísticos más atractivos del noroeste del País, aseguró el Presidente Municipal, Jorge Rosario Bojórquez Berrelleza, al rendir su Primer Informe de Gobierno, donde no tocó los temas de inseguridad que afectan al municipio y al resto de Sinaloa.
El Alcalde afirmó que Navolato tiene resultados que generan confianza, porque está cambiando, y destacó los avances alcanzados durante el primer año de su administración gracias al trabajo conjunto entre sociedad y gobierno.
De acuerdo con un comunicado, Bojórquez Berrelleza reconoció que al iniciar la gestión se enfrentaron importantes retos como rezagos en servicios públicos, infraestructura urbana deteriorada y un patrimonio municipal limitado.
Sin embargo, se puso en marcha el Plan Municipal de Desarrollo 2024–2027, resultado de una consulta ciudadana que marca el rumbo hacia un municipio moderno, funcional y sostenible.
“Queremos seguir construyendo un gobierno que funcione, que atienda con honestidad, eficiencia y eficacia las peticiones de todos los habitantes del municipio. Tenemos sueños, tenemos metas y objetivos claros: tenemos un proyecto llamado Navolato”, expresó el Alcalde.
En el eje de desarrollo urbano y servicios públicos, se han realizado 119 obras con una inversión superior a 69.9 millones de pesos, beneficiando a miles de familias en colonias y comunidades.
Bojórquez Berrelleza dijo que con el respaldo del Gobierno del Estado se ejecutan proyectos estratégicos como el reencarpetado del bulevar Roque Spinoza, la carretera Navolato–El Castillo y la pavimentación 5 de Mayo-Juan Aldama, sumando una inversión total superior a 105 millones de pesos.
Además, destacó que durante el último año se realizaron 14 eventos estratégicos que reunieron a más de 750 mil visitantes y generaron una derrama económica de 985 millones de pesos.
Bojórquez Berrelleza señaló que la política social del Décimo Quinto Ayuntamiento tiene como eje central reducir rezagos, combatir desigualdades y fortalecer el desarrollo humano.
A través del Programa de Reducción del Rezago Social y Marginación, financiado por el FAISMUN, se trabaja con comités ciudadanos y cabildos abiertos para atender de forma directa las necesidades de la población.
En su mensaje, el Alcalde destacó la madurez política del Cabildo y la importancia del diálogo como base del respeto entre las distintas fuerzas representadas.
“La pluralidad no divide, fortalece. Porque en la diferencia se construyen los consensos que hacen posible el desarrollo”, afirmó.
También hizo un llamado a construir un federalismo justo, que redistribuya de manera equitativa los recursos entre la Federación, los estados y los municipios.
Propuso impulsar una Convención Nacional Hacendaria que revise las competencias tributarias sin imponer nuevos impuestos a la ciudadanía.
El informe contó con la presencia de la subsecretaria de Planeación, Inversión y Desarrollo Turístico, Celia Jáuregui Ibarra, en representación del Gobernador Rubén Rocha Moya; los senadores Paloma Sánchez y Pablo Guillermo Angulo, así como legisladores locales, funcionarios estatales, municipales y representantes de los sectores productivos, educativos y sociales.
El Presidente municipal agradeció a cada trabajador y funcionaria o funcionario público su entrega y compromiso con Navolato.
“Seguiremos construyendo un gobierno que funcione, con honestidad, eficiencia y amor por nuestra tierra. Tenemos un compromiso con nuestros padres, con nuestros hijos y con todas las familias de Navolato. Seguiremos sin descanso, porque el futuro es hoy.”