$!Jorge Rosario Bojórquez, Alcalde de Navolato, presenta su Primer Informe de Gobierno

NAVOLATO._ Hoy Navolato se proyecta como uno de los polos turísticos más atractivos del noroeste del País, aseguró el Presidente Municipal, Jorge Rosario Bojórquez Berrelleza, al rendir su Primer Informe de Gobierno, donde no tocó los temas de inseguridad que afectan al municipio y al resto de Sinaloa.

El Alcalde afirmó que Navolato tiene resultados que generan confianza, porque está cambiando, y destacó los avances alcanzados durante el primer año de su administración gracias al trabajo conjunto entre sociedad y gobierno.

De acuerdo con un comunicado, Bojórquez Berrelleza reconoció que al iniciar la gestión se enfrentaron importantes retos como rezagos en servicios públicos, infraestructura urbana deteriorada y un patrimonio municipal limitado.

Sin embargo, se puso en marcha el Plan Municipal de Desarrollo 2024–2027, resultado de una consulta ciudadana que marca el rumbo hacia un municipio moderno, funcional y sostenible.

“Queremos seguir construyendo un gobierno que funcione, que atienda con honestidad, eficiencia y eficacia las peticiones de todos los habitantes del municipio. Tenemos sueños, tenemos metas y objetivos claros: tenemos un proyecto llamado Navolato”, expresó el Alcalde.