Jornada de Paz llegará a Infonavit Barrancos, en Culiacán la próxima semana: Alcaldesa

Durante la primera semana de agosto, la Jornada de Paz se instalará en el sector Infonavit Barrancos, al surponiente de Culiacán, informó la Presidenta Municipal interina, Ana Miriam Ramos Villarreal.

Invitó a los vecinos del sector a aprovechar los servicios gratuitos que ofrecen los tres órdenes de Gobierno.

“Tenemos en esta semana la Jornada de Paz; estará instalada en Infonavit Barrancos. Hemos estado ya en otras cinco colonias, hemos tenido muy buena aceptación por parte de la ciudadanía”.

Las Jornadas de Paz son una estrategia impulsada por los gobiernos federal, estatal y municipal para fortalecer el tejido social y atender las causas que generan la violencia.

El programa contempla recorridos casa por casa para identificar necesidades de las familias y la instalación de ferias de servicios donde se ofrecen gratuitamente trámites, atención médica, apoyos sociales, actividades para jóvenes y orientación ciudadana.

Explicó que el programa contempla recorrer alrededor de 15 colonias de Culiacán y recordó que ya se ha instalado en Villa Bonita, Renato Vega Amador, Alturas del Sur, 5 de Febrero y Los Huizaches.

Destacó que durante las jornadas participan dependencias municipales, estatales y federales, además de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, que brindan gratuitamente consultas médicas, atención odontológica, cortes de cabello, reparación de aparatos domésticos y diversos servicios.

“Agradecer siempre a las fuerzas armadas que nos apoyan también, no solamente cuando existe algún tipo de catástrofe, sino que también están con nosotros dando este tipo de atención a las causas a la ciudadanía”.

Agregó que el módulo de Registro Civil ha entregado más de 3 mil 500 actas de nacimiento gratuitas, mientras que el Ayuntamiento ha realizado más de 300 esterilizaciones de mascotas y ha logrado reincorporar a 14 personas al sistema educativo.

También resaltó la respuesta al programa Jóvenes Unen al Barrio, impulsado por el Gobierno federal, al que recientemente acudieron alrededor de 400 jóvenes interesados.

En conjunto, dijo, las Jornadas de Paz acumulan más de 20 mil acciones gratuitas en beneficio de los habitantes de Culiacán.