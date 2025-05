Jornaleros agrícolas no tienen prestaciones laborales en Sinaloa, denuncia líder triqui

A pesar de que la Ley Federal del Trabajo tiene 93 años desde que se promulgó en México, en el estado de Sinaloa los jornaleros agrícolas no cuentan con ninguna prestación laboral.

La denuncia la trajo a colación Juan López García, coordinador del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui en Sinaloa, que puntualizó garantías como el seguro social, derecho de antigüedad, acceso a la vivienda y educación para los hijos, las cuales, aseguró, son olvidadas por los productores.

“Por ejemplo, los traen contratados y no les pagan hasta concluir los tres meses, volvemos a la esclavitud moderna, a los tiempos del Porfiriato, lo he comentado con la Secretaría de Trabajo pero me dicen ‘no, es que son acuerdos que ellos hacen’”.

“Entonces, les dan mil pesos a cada quien para que se vengan a trabajar a Sinaloa, les dan fiado en las tiendas para que manden a sus estados y a concluir los tres meses hacen cuentas”.

Además, dijo, despiden a las personas cada año y las vuelven a contratar para que no creen antigüedad.

“En el 2000 surgió este problema, por ejemplo, si una agrícola, de los más grandes, que tenga 5 mil gentes trabajando, y las afiliaba al Seguro Social, pero nadie se enfermaba, en el transcurso del año, para el agricultor era perdida”.

Los niños de esas familias, prosiguió, no pueden concluir sus estudios, al estarse moviendo cada cierto tiempo de entidad federativa.

Por ello, reflexionó sobre los apoyos que productores agrícolas y ganaderos reciben desde el Gobierno Federal y el de Sinaloa, lo que no ocurre con los jornaleros, pues a nivel nacional, ni siquiera hay un padrón de las personas que trabajan en los campos.

La petición de López García es que el Gobierno federal haga una revisión en todos los campos agrícolas del País, incluyendo a estados como Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Baja California y Chihuahua, para saber por lo menos cuántas personas son y ver sus necesidades.

En cuanto al trabajo, mencionó que desde abril empieza a escasear el trabajo hasta septiembre, por lo que piden al Sistema DIF Sinaloa que los apoyen con 200 despensas.

“Tenemos adultos mayores, madres solteras, pero creen que al tener la pensión de adultos mayores, la gente tiene solucionada la vida”.

En ese sentido, comentó que los jornaleros tienen enfermedades crónico degenerativas como la diabetes, les hace falta placas dentales, aparatos auditivos, muletas, prótesis y anteojos.