José María Casanova deja el Zoológico y va al Instituto del Deporte de Culiacán

José María Casanova Rodríguez dejó la dirección del Zoológico de Culiacán para asumir la titularidad del Instituto Municipal del Deporte, informó este miércoles la Alcaldesa Ana Miriam Ramos Villarreal.

Casanova Rodríguez llegó a la dirección del zoológico el 7 de noviembre de 2024, al inicio de la actual administración municipal con el Alcalde con licencia Juan de Dios Gámez Mendívil.

Durante su gestión enfrentó cuestionamientos relacionados con el inventario de ejemplares del recinto.

Poco después de asumir el cargo, informó que durante la entrega-recepción faltaba una de las dos jirafas que debía tener el zoológico.

Posteriormente se aclaró que la jirafa había muerto el 15 de septiembre de 2024, antes de que Casanova asumiera la dirección, y que su muerte había sido atribuida a causas naturales.

En agosto de 2025, Casanova también reconoció que desconocía el paradero de un capibara que había habitado el Zoológico y señaló que la administración anterior no había entregado documentación completa sobre el inventario de animales.

En ese momento, dijo que una revisión de Profepa estaba en proceso para determinar el número de ejemplares con base en un inventario inicial.

Además, durante su administración se revisó la situación del convenio que el Zoológico de Culiacán mantenía con la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, organización con la que había colaborado durante años.

Ahora, Casanova Rodríguez pasará al Instituto Municipal del Deporte, mientras que Alberto Beltrán asumirá la dirección del Parque Culiacán 87, de acuerdo con lo anunciado por Ramos Villarreal.

La Alcaldesa señaló que estos movimientos forman parte de una revisión constante de las áreas municipales y descartó, por ahora, cambios en la Dirección de Cultura.

“Somos un equipo que siempre lo hemos dicho, estamos en constante monitoreo, siempre enfocados en darle el mejor servicio a la ciudadanía”, señaló.