Adelantó que la convocatoria que tendrá cierre el próximo 14 de noviembre es para todas las personas interesadas en participar, desde niñas o niños, hasta adultos mayores.

“El propósito del colectivo no es nada más hablar de las problemáticas de la ciudad, sino también hablar de lo bello que es Culiacán, embellecer la ciudad, yo soy culichi, desde que nací he vivido aquí y sé que Culiacán es un lugar muy bello, tenemos ganas de salir al parque Las Riberas, que no podamos por sentir el miedo no es algo que debería ser, tenemos el derecho de vivir nuestras vidas felices”.

Entre las restricciones, los organizadores señalaron que los artistas no pueden hacer pinturas u obras artísticas referidas en específico a personajes del crimen organizado o que tengan simbología relacionada a facciones, aunque sí puede hacerse de forma abstracta, que no sea explícita, por seguridad de todos los presentes, señalaron.

Además, cuando se trate de performance pueden durar hasta 20 minutos, al igual que los cortometrajes, o si se declama algún poema; los lienzos pueden ser hasta 1.50 metros de longitud y esculturas de hasta 70 kilogramos.

El evento será en el Salón del Valle, del Fraccionamiento Valle Alto, a partir de las 16:00 horas y hasta 20:00 horas, con entrada gratuita.

Sin&Hope es un proyecto que inició en 2024 y que actualmente se conforma por ocho integrantes, incluyendo a Alfonso Cortez, uno de los fundadores, quien es redactor, community manager y relaciones públicas; Ingrid Castro, editora multimedia; Nadia Rubio, reportera e investigadora, al igual que Rolando González; Ximena López y Benito Lora ambos fotógrafos, todos son jóvenes que radican en Sinaloa.

Para participar en la convocatoria, los interesados pueden mandar su participación al correo electrónico sinhope24@gmail.com y para dudas o mayor información pueden comunicarse por mensaje directo a la cuenta de Instagram @sinhope_.