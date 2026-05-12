Jóvenes de la colonia Lázaro Cárdenas reciben atención y programas del Gobierno del Estado

Culiacán, Sinaloa a martes 11 de mayo de 2026. – Con el compromiso de seguir generando espacios de acompañamiento, motivación y desarrollo para las juventudes sinaloenses, el Gobierno del Estado de Sinaloa, a través de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable y el Instituto Sinaloense de la Juventud (ISJU), llevó a cabo la plática “La importancia de hacer lo que me gusta” en la Escuela Secundaria Federal No. 8, ubicada en la colonia Lázaro Cárdenas, impartida por el bailarín profesional Ulises Ibarra.

Durante la actividad, las y los estudiantes reflexionaron sobre la importancia de descubrir sus talentos, fortalecer sus habilidades y enfocarse en aquello que les apasiona como parte de su crecimiento académico, personal y profesional. Asimismo, conocieron los distintos programas, apoyos y oportunidades que el ISJU impulsa para beneficio de las juventudes sinaloenses.

Ulises Ibarra “Liche”, bailarín profesional de electro dance originario de Culiacán, cuenta con más de 17 años de trayectoria en la danza urbana y actualmente forma parte de los mejores 16 bailarines de México, además de ser campeón nacional. A través de su trabajo artístico y social, impulsa proyectos enfocados en promover la unidad, el respeto y la superación personal entre las juventudes.

La actividad permitió generar un espacio cercano de diálogo y motivación entre las juventudes y el equipo del Instituto, donde las y los jóvenes también compartieron sus intereses, inquietudes y propuestas.

Por su parte, el director del Instituto Sinaloense de la Juventud, Saúl Meza, señaló: “Hemos estado llevando pláticas a las escuelas desde secundarias, preparatorias y universidad con el tema de la importancia de hacer lo que te gusta para que las juventudes se puedan desarrollar de una mejor manera y puedan tener habilidades de competencia desde su etapa de estudios hasta su etapa laboral”.

Este tipo de actividades continuarán realizándose en distintos planteles educativos del estado, acercando herramientas de motivación, orientación y desarrollo a las juventudes sinaloenses.

¡Tú también puedes acercarte!, para mayor información sobre talleres, apoyos y conferencias, puedes comunicarte al 667 346 0661 o a las redes sociales como @ISJUMX.