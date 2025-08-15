$!Jóvenes de Sinaloa piden restaurar ecosistemas y monitoreo climático

Jóvenes de Sinaloa piden que los ecosistemas puedan ser restaurados y un sistema integral de monitoreo climático para la entidad. En la Cumbre Nacional de Juventudes de 2025, LCOY por sus siglas en inglés, expusieron ante más de 300 personas de todo el País algunas de las posibles soluciones que aquejan al territorio sinaloense, como parte del posicionamiento que será entregado al Congreso local. Los cinco chicos representaron a 75 delegadas y delegados y a los 10 organizadores de la Cumbre Climática Juvenil de Sinaloa, un encuentro que este año tuvo que hacerse de forma virtual por la inseguridad en el estado, pero que abordó temas como los sistemas alimentarios, costas y océanos, planeación urbano y rural sostenible y las pérdidas y daños.







Según el posicionamiento de la CCJ Sinaloa 2025, entre las múltiples solicitudes, los jóvenes del estado quieren regulaciones en la quema de soca, capacitaciones en el sector primario para una actividad sostenible, regulación del uso de agua por las agroindustrias y un sistema de monitoreo que funcione. Sinaloa es uno de los principales estados productores de México; sin embargo, en los últimos años ha tenido que reducir el número de hectáreas sembradas, por una sequía que persiste desde el 2023. Tan sólo en el ciclo agrícola 2024-2025, se dejaron de sembrar cerca de 680 hectáreas de las 800 mil de maíz blanco que se sembraban con anterioridad, de acuerdo a la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa. Además de la falta de lluvias, la crisis hídrica se ha visto acompañada por un uso desmesurado del recurso por los productores agrícolas, con prácticas como el riego por inundación, ante la falta de tecnificación de los módulos de riego.







Especialistas como Azareel Angulo Castro, experto en Agua y Suelos de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa han señalado que el desperdicio en las parcelas alcanza hasta el 70 por ciento en algunos de los casos. Por otra parte, la quema de soca sigue siendo un método de limpieza de las parcelas en la agricultura sinaloense, pese a que desprenden partículas altamente tóxicas que son causantes de enfermedades respiratorias que pueden ser mortales, de acuerdo al Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire del Estado de Sinaloa, presentado durante la gestión del entonces Gobernador Quirino Ordaz Coppel. Entre los padecimientos que causan estas partículas está el infarto al miocardio, cáncer de pulmón o enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Pese a que cada año aumenta el número de vehículos transitando y demás actividades siguen emitiendo gases contaminantes, desde el 2020 en Sinaloa no se hacen monitoreos de la calidad del aire por el Gobierno. En anteriores ocasiones, la Secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable, María Inés Pérez Corral, ha dicho que es porque las cuatro cabinas que hay no sirven y tampoco ha habido un presupuesto suficiente para repararlas o comprar otras. La LCOY tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, del 30 de julio al 2 de agosto, donde mujeres, hombres y personas de la diversidad trabajaron en mesas de diálogo para presentar sus peticiones y soluciones en materia ambiental, ante el Gobierno y en la Conferencia de las Partes, COP30. La COP es un evento anual de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que reúne a 197 países, para acordar acciones de mitigación de la crisis ambiental, este año será en Brasil, en noviembre.





