En su mensaje a los jóvenes, el Gobernador reconoció que la rebeldía es una parte inherente de la juventud y su pensamiento crítico debe ser respetado y estimulado, señalando que esto es parte de sus libertades, entre las cuales está el tomar decisiones propias y desde este enfoque, deben ser cuidadosos con lo que eligen.

“Sin embargo, hay una libertad que no quiero que la ejerzan, el decir sí a las drogas, esa libertad no. Sean capaces de contestar no quiero, no quiero, a las drogas díganle no quiero. Ahí sí, yo soy enemigo de las prohibiciones, no me gusta prohibir, ni a mis hijos les prohibí, pero las drogas sí, las prohíbo, eso sí no”, expresó.

“Quiero pedirles un favor, sean libres para todo menos para decirle ‘sí’ a las drogas, no lo hagan, ahí es muy importante que se opongan a su propia idea, porque las drogas son tentaciones malsanas, no les sirven, no les ayudan”.