$!Jóvenes impulsan ‘Un Día para Cambiar el Mundo’ con actividades recreativas y apoyo comunitario en Culiacán

En el eje de educación, la Casa del Maquío será sede de la actividad “Guía para sobrevivir a la escuela”, dirigida a niñas y niños de entre 8 y 12 años. El programa contempla talleres sobre ciberseguridad, inclusión, prevención de abusos y aprovechamiento académico. La actividad tendrá una cuota de recuperación de 120 pesos para cubrir materiales y alimentos.

Las actividades fueron agrupadas en cinco ejes: educación, bienestar animal, arte y cultura, comunidad e inclusión, y medio ambiente.

Durante una rueda de prensa, integrantes del comité organizador señalaron que el proyecto nació de la inquietud de jóvenes que buscan generar cambios positivos en la ciudad a través del trabajo colaborativo con asociaciones civiles, empresas e instituciones.

Con la participación de jóvenes de distintas instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil, fue presentado este miércoles el programa “Un Día para Cambiar el Mundo”, una iniciativa que busca reunir a ciudadanos de todas las edades en una jornada de acciones comunitarias, educativas, culturales y ambientales el próximo 27 de junio en Culiacán.

Por su parte, el eje de bienestar animal desarrollará el proyecto “Marcando Huellas”, mediante el cual se han recaudado cerca de 384 kilogramos de alimento para perros y gatos. Las donaciones serán entregadas a la asociación Amigos Animalistas durante una jornada de acopio que se realizará junto a Catedral.

En materia cultural, jóvenes artistas presentarán la exposición colectiva “Lo que hay dentro de ti” en la Galería Álvaro Blancarte. La muestra reunirá pintura, fotografía, dibujo y otras expresiones artísticas de creadores locales de distintas edades, además de un espacio de micrófono abierto para compartir experiencias sobre la práctica artística en Sinaloa.

El eje de comunidad e inclusión contempla diversas actividades, entre ellas un torneo de fútbol denominado “Penalty Shootouts para cambiar el mundo”, cuya inscripción consistirá en la donación de despensa para apoyar a Mandiles Morados.

Además, el 20 de junio se realizará una jornada de recolección de ropa y enseres domésticos en colaboración con el Banco de Ropa y Enseres de Culiacán, mientras que el 27 de junio se llevará a cabo el “Buenas Acciones Fest”, donde se ofrecerán desayunos gratuitos para personas en situación de calle, cortes de cabello, una feria de adopción de mascotas y un bazar solidario.

En el eje ambiental, los organizadores anunciaron la actividad “Conectando con la naturaleza”, un recorrido por el Jardín Botánico de Culiacán enfocado en promover la educación ambiental y el reciclaje de plástico PET, en coordinación con la organización Más Planeta.

Representantes de asociaciones participantes como Mandiles Morados, el Banco de Ropa y Enseres de Culiacán y Suma Sociedad Unida destacaron el liderazgo de las juventudes involucradas y señalaron que este tipo de iniciativas contribuyen a fortalecer la participación ciudadana y la construcción de paz.

“Necesitamos jóvenes valientes que utilicen su energía para actuar y transformar”, expresó Fabiola Espinoza, coordinadora ejecutiva de Líderes de Paz en Suma.

Los organizadores informaron que la convocatoria para participar como voluntario o asistente ya se encuentra abierta a través de las redes sociales del proyecto “Un Día para Cambiar el Mundo”, donde se publicará información detallada sobre horarios, sedes y registros de cada actividad.

Además, señalaron que la intención es que esta jornada se convierta en una tradición que trascienda Culiacán y pueda replicarse en otros municipios de Sinaloa e incluso en otras regiones del país.