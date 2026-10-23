$!Jóvenes que cumplirán 18 años en 2027 pueden tramitar su INE por adelantado para votar

Las y los jóvenes que cumplirán 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 y el 6 de junio de 2027 pueden solicitar de manera anticipada su credencial para votar, con el objetivo de que cuenten con esta identificación y puedan participar en las elecciones del próximo año.
El Instituto Nacional Electoral en Sinaloa informó que el periodo para realizar este trámite estará abierto del 1 de septiembre de 2026 al 25 de enero de 2027, por lo que llamó a las personas jóvenes a acudir con anticipación al módulo de atención más cercano.
La medida busca que quienes alcancen la mayoría de edad antes de la jornada electoral del 6 de junio de 2027 tengan tiempo de obtener su credencial y ejercer su derecho al voto.
El INE explicó que, debido al proceso electoral que se desarrollará el próximo año en Sinaloa y en el resto del País, se establecerán fechas límite para los trámites de credencialización y la conformación de la Lista Nominal de Electores, que incluye a las personas que cuentan con una credencial vigente y pueden votar.
Entre las fechas importantes, el organismo electoral informó que el 25 de enero de 2027 será el último día para solicitar la inscripción al padrón electoral de quienes cumplan 18 años.
Asimismo, el periodo general para tramitar la credencial para votar concluirá el 15 de marzo de 2027, mientras que la fecha límite para solicitar una reimpresión, en caso de necesitar una copia de la credencial sin cambios en los datos, será el 21 de mayo.
Por ello, el INE en Sinaloa invitó a las y los jóvenes a no esperar hasta el último momento y acercarse con tiempo a los módulos de atención para realizar el trámite y asegurarse de contar con su credencial para las elecciones de 2027.