$!Jóvenes que cumplirán 18 años en 2027 pueden tramitar su INE por adelantado para votar

Las y los jóvenes que cumplirán 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 y el 6 de junio de 2027 pueden solicitar de manera anticipada su credencial para votar, con el objetivo de que cuenten con esta identificación y puedan participar en las elecciones del próximo año.

El Instituto Nacional Electoral en Sinaloa informó que el periodo para realizar este trámite estará abierto del 1 de septiembre de 2026 al 25 de enero de 2027, por lo que llamó a las personas jóvenes a acudir con anticipación al módulo de atención más cercano.

La medida busca que quienes alcancen la mayoría de edad antes de la jornada electoral del 6 de junio de 2027 tengan tiempo de obtener su credencial y ejercer su derecho al voto.

El INE explicó que, debido al proceso electoral que se desarrollará el próximo año en Sinaloa y en el resto del País, se establecerán fechas límite para los trámites de credencialización y la conformación de la Lista Nominal de Electores, que incluye a las personas que cuentan con una credencial vigente y pueden votar.