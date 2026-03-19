$!Jóvenes sinaloenses se prepararán para ser líderes en conservación en comunidades del Mar de Cortés

LA REFORMA._ La organización Sucede A. C. dio a conocer la selección de los jóvenes que fueron seleccionados para participar en la formación de nuevos liderazgos relacionados con la conservación de comunidades en el Mar de Cortés. En esta ocasión, Gabriel Cervantes, Alejandra Mascareño y Nayumi Aguilar, de La Reforma; Itza Mar Elíseo de Mazatlán y Jesús Alain Valenzuela, de El Caracol, Guasave, fueron seleccionados por el Programa Líderes en Conservación que busca equipar a las nuevas generaciones con competencias para impulsar un cambio en el uso de los recursos marinos.





En un comunicado, se indicó que la convocatoria forma parte del programa impulsado por el Centro para la Biodiversidad Marina y la Conservación, con el apoyo del Instituto de Oceanografía Scripps de UC San Diego, Fundación Coppel e iAlumbra, que busca fortalecer el trabajo comunitario y de investigación en las comunidades costeras del Mar de Cortés. Isabel Mendoza Camacho, directora de Sociedad en Acción de Sinaloa, Sucede, destacó que este tipo de plataformas son una gran ventana de oportunidades para las y los jóvenes de las comunidades pesqueras que se interesan por construir nuevas formas de desarrollo desde la protección y uso sustentable de la naturaleza en su comunidad.





