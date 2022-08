Jóvenes son víctimas de suplantación de identidad en redes sociales. ¿Qué hacer al respecto?

CULIACÁN._ “¿Me ayudan a reportar esta cuenta? Se robaron mis fotografías para hacer un perfil falso”, es uno de los mensajes que se ve cada vez de forma más recurrente en redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. El robo de identidad en el espacio virtual es un delito del que cada vez más jóvenes son víctimas.

El caso se da cuando una persona es víctima del robo de fotografías. Con ellas crean un perfil falso al que le ponen un nombre similar al original, luego empiezan a seguir a contactos de estas personas. La mayoría de ellos tienen mensajes que te invitan a dar click en otro enlace fuera de Instagram, que es la red social en la que más recurren estas estafas.

La activista feminista Mariel Yee, del Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses, explicó que esta técnica la utilizan personas para “phishing”, es decir, el robo de datos personales y bancarios a través de páginas fraudulentas.

“Para que cuando intentes suscribirte al contenido de estas páginas que son pensando como en un contenido para adultos, que es contenido pornográficos, el tema de desnudos, o fotos sugestivas, te roban datos que puedan tener preguardados de tus tarjetas de crédito, e informaciones, claves y también sucede el tema que es cuando deposites y quedarse con dinero”, dijo.

Este tipo de estafas ya tiene tiempo dándose en Sinaloa, sobre todo en Culiacán, explicó la activista, y se da generalmente dentro de los mismos círculos, es decir, una vez que falsifican la cuenta de una mujer, empiezan a ver a qué otras jóvenes sigue y también les hacen sus perfiles falsos.

Considera que esto más que un ataque personal contra las víctimas, se tratan de bots programados por una persona o una red de personas, porque los perfiles falsos tienen características similares.

“Es el mismo tipo de perfil falso de Instagram, sobre todo que donde he visto, es el mismo tipo de perfil falso con los mismos links casi siempre del sitio al que te arroja, similar al portal de OnlyFans”, señaló.

“Se ve que es como hacia los mismos enlaces de los mismos tipos de página. Incluso las fotografías que utilizan, porque lo que hacen es: utilizan fotos de tu perfil personal pero aparte lo complementan muchas veces con vídeos y fotografías en las que a la persona en cuestión no se le ve la cara como si fueras tú”.

En los perfiles que más se fijan es en mujeres entre 16 y 30 años de edad en promedio. Y no se relaciona con el tipo de fotografías que suben las jóvenes.

“Me ha tocado ver, pues de verdad, fotografías que utilizan que pues no, yo sé que para mucha gente cualquier cosa luego puede parecer sexual o sugestiva, no nos confiemos tampoco en eso. Pero en realidad hay veces es porque sean fotos en traje de baño o como con prendas apretadas, no, en realidad solo se roban fotografías las más comunes y sencillas que puede ser incluso tú solamente sonriendo hacia la cámara y ya”, enfatizó.



Procesos para eliminar los perfiles falsos

La activista explicó que hay dos procesos para eliminar los perfiles falsos. En el caso de Instagram puede tardar hasta una semana en darlo de baja, en ese caso utilizan la misma foto de perfil, un nombre similar al de la víctima y bloquean la cuenta real de ésta para que no pueda ver el falso. Por ello, normalmente son avisadas por otras personas que son seguidas por la cuenta apócrifa.

Una vez localizado el perfil falso la víctima debe entrar en la parte de configuraciones o ayuda y soporte para reportar que alguien se está haciendo pasar por ti.

“Te van a hacer que te tomes una fotografía con tu identificación personal en mano donde se vea tu cara despejada y que sea como de soy la de la identificación porque esta cuenta bajo este nombre, se está haciendo pasar por mí”, explicó.

Los amigos y contactos de la persona dueña de la cuenta original pueden ayudarle reportando la falsa como spam ya que le dan mayor importancia a estos reportes más que si la denuncian como contenido inapropiado o que se están haciendo pasar por alguien que conoces.

El segundo proceso es dar de baja la página de supuesto contenido sugerente. Ahí también es el en apartado de ayuda y soporte técnico.

“Como es una práctica que se está dando mucho ya hay todo un manual que te dice que hagas el reporte. Marcas que alguien está utilizando tus fotografías, o sea, que es contenido que tiene derechos de autor, te lo marca como eso”, detalló Yee.

“En realidad ese reporte es muy rápido, te atienden ahí mismo por el portal de la página o a veces puedo hacerlo también a través del propio correo electrónico que tienen esos portales”.

Esta práctica es cada vez más común y de rápida expansión porque además de hacer perfiles falsos de las mujeres a las que sigue la cuenta original, también intervienen en las cuentas que parecen masculinas.

“Se da una cosa en la que empiezan a seguir a todos los hombres, o como a los perfiles que se identifican como o que visiblemente creen que son hombres y los empiezan a seguir para que sean como los que caigan en quererse ir a la página, y quererse suscribir en estas cosas”, detalló.



Impacto emocional

Mariel Yee también fue víctima de esta falsificación ya que fueron cuentas falsas con sus fotografías. Detalló que aunque ella estaba tranquila al respecto, otras personas sí pueden sentirse vulneradas.

“A pesar de que no eres tú como la de esos contenidos, pues sí pasa este momento en el que te da como cierta congoja, incluso más como esta pena de ‘ay, qué van a pensar que yo tengo esas cosas’, que no tuviera nada de malo si tu decidieras voluntariamente tenerlo, pero pues en este caso que es sorpresivo y en contra de tu voluntad utilizando tu imagen, si creo que entra mucho esta parte en la que te da esa cierta ansiedad”, comentó.

“La invitación es desde pensarnos, de sabernos con seguridad dentro de este espacio virtual, que sí no es un espacio tangible pero es un espacio en el que nos desenvolvemos y que claro que merecemos estar seguras”.



Denuncia penal para crear antecedente

Quienes sean víctimas de robo de identidad en redes sociales pueden denunciarlo ante la Fiscalía General del Estado porque se trata del delito de vulneración a la intimidad personal ya que divulgan fotografías sin su consentimiento y utilizan su nombre. La denuncia es en el Ministerio Público, aunque no hay policía digital en Sinaloa.

“Sí puedes ir a denunciar para generar un antecedente. Sé que va a estar complicado porque, te digo, yo estoy segura que es más como un tema de bots, o sea, sí de alguien que lo programa pero que no es como personas físicas, tal cual, detrás de una computadora haciendo las cosas”, comentó.

Las personas denunciantes pueden llevar su propia relatoría de los hechos muy detallada, o si la redacta un agente del Ministerio Público, pueden hacerle modificaciones hasta que queden conforme con su declaración. Piden una identificación oficial y, de ser posible, pueden llevar impresas las fotografías o las capturas de pantalla del portal donde se vea claramente que son sus fotos las que utilizan.

“Un poco la narrativa de pues también las implicaciones psicológicas que puede tener el sentirlo”, añadió.

También pueden acudir a colectivas feministas como Mujeres Activas Sinaloenses, Feministas Alteradas, Mujeres en Bici, Amapas del Norte y No se Metan con Nuestra Hijas para recibir acompañamiento tanto en el proceso de dar de baja las cuentas falsas, como ayuda psicológica y para la denuncia ante autoridades, informó Mariel Yee.

“Las mujeres, las morras, las chicas sepan que no están solas. Que hay formas de tumbar las páginas”, dijo.

“En ningún momento es que nos tengamos que sentir mal por tener un perfil público de Instagram, o a lo mejor un Twitter público. Tenemos derecho a disfrutarlo así y si así nos sentimos cómodas ¿por qué tendríamos que ser nosotras las que nos negáramos el poderlo hacer esa forma?”.