Jóvenes Unen al Barrio suma 800 participantes en Sinaloa; buscan atender causas del delito

NAVOLATO._ Alrededor de 800 jóvenes participan en Sinaloa en el programa Jóvenes Unen al Barrio, una estrategia dirigida principalmente a personas que no estudian ni trabajan y que busca atender las causas que pueden llevar a la comisión de delitos.

Enrique García, director de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, señaló que el programa ya opera en Culiacán, Mazatlán y Navolato, y calificó como histórico que la entidad alcance esta cifra de participantes.

Durante su visita a Villa Juárez, donde acompañó a la Gobernadora Graciela Domínguez Nava en una nueva edición de las Jornadas de Paz, García destacó que tan solo en esta sindicatura se cuenta con 220 jóvenes incorporados al programa.

“El tema de Jóvenes Unen al Barrio es un programa que se hizo en la Ciudad de México, se trabajó con buenos resultados con jóvenes que no estudian y no trabajan, y jóvenes con adicciones, y aquí en Villa Juárez ya tenemos 220 jóvenes, y yo hago la pregunta, si estos 220 jóvenes no estuvieran en Jóvenes Unen al Barrio, ¿dónde estarían?”, cuestionó.

El funcionario federal sostuvo que el Gobierno de México continuará respaldando en Sinaloa las estrategias enfocadas en la prevención del delito y en la atención de las causas de la violencia.

Entre estas acciones mencionó las Jornadas de Paz, el programa de desarme voluntario y Jóvenes Unen al Barrio, además de que próximamente se incorporará México Imparable, que tendrá actividades en Culiacán.

García explicó que las Jornadas de Paz buscan acercar a las comunidades servicios de los gobiernos federal, estatal y municipal, con trámites y atención para distintos sectores de la población.

Como parte de estas jornadas se ofrecen trámites para pensiones de adultos mayores y personas con discapacidad, expedición gratuita de actas, atención médica y cortes de cabello, además de módulos para el desarme voluntario, entre otros servicios.

Sin embargo, señaló que la estrategia no se limita a la instalación de módulos en las plazuelas de las comunidades.

Personal de los tres niveles de gobierno también realiza recorridos casa por casa para identificar las necesidades y peticiones de los habitantes, dinámica que en esta ocasión fue encabezada por la Gobernadora Graciela Domínguez Nava en Villa Juárez.

“Ahorita que vieron que caminó la gobernadora, los mismos vecinos comentaban que era histórico que una gobernadora camina y tocara puerta por puerta”, señaló García.