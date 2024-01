El ex Secretario de Educación Pública y Cultura en la pasada administración, Mejía López, aspira a representar al distrito 01, que concentra Mazatlán, con la finalidad de construir oportunidades para combatir injusticias y que la ciudadanía prospere, declaró en su discurso.

“Hago política por una generación que reclama viabilidad de futuro, la primera que en 60 años vivirá peor que sus padres y sus abuelos y nadie está diciendo nada. Hago política por aquellos que viven en la indiferencia, el dolor y la ignorancia cuando son evitables, son injustos, y no es que no quieran, es que el piso no está parejo”, exclamó.

El Pío Esquer, político y empresario que busca representar al distrito 05 de Culiacán, mencionó que la administración desde la llegada de Morena al Poder Ejecutivo, el Gobierno atenta contra el derecho a la libertad, la salud y la vida.

Acusando a las autoridades de carecer de la sensibilidad para atender los problemas de salud en México, mencionando fue catalogado como uno de los países que peor manejo la pandemia por Covid-19, cobrando la vida de más de 800 mil mexicanos.

“Exijamos al Gobierno estatal que desde hoy se ponga a trabajar en un plan de seguridad para el día de mañana, tenemos que saber y tenemos que obligar al Gobierno”, llamó.