$!Juan Carlos Patrón es el nuevo titular de la Procuraduría Agraria en Sinaloa

Juan Carlos Patrón Rosales rindió protesta como nuevo titular de la Procuraduría Agraria en Sinaloa, en un evento oficial realizado en Culiacán, donde estuvo acompañado por funcionarios estatales y federales del sector agrícola.

Con este acto asumió formalmente la representación de la dependencia federal en la entidad.

Durante la ceremonia, se informó que Patrón Rosales fue designado por instrucciones del Procurador Agrario Nacional, Víctor Suárez, quien formalizó el nombramiento desde la Ciudad de México.

La Procuraduría Agraria es la institución responsable de brindar asesoría, mediación y defensa de los derechos de los núcleos agrarios, así como de los ejidatarios, comuneros y posesionarios del país.