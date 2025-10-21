$!Juan Carlos Patrón es el nuevo titular de la Procuraduría Agraria en Sinaloa

Juan Carlos Patrón Rosales rindió protesta como nuevo titular de la Procuraduría Agraria en Sinaloa, en un evento oficial realizado en Culiacán, donde estuvo acompañado por funcionarios estatales y federales del sector agrícola.
Con este acto asumió formalmente la representación de la dependencia federal en la entidad.
Durante la ceremonia, se informó que Patrón Rosales fue designado por instrucciones del Procurador Agrario Nacional, Víctor Suárez, quien formalizó el nombramiento desde la Ciudad de México.
La Procuraduría Agraria es la institución responsable de brindar asesoría, mediación y defensa de los derechos de los núcleos agrarios, así como de los ejidatarios, comuneros y posesionarios del país.
El nuevo delegado explicó que desde hace un mes recibió la invitación para encabezar la oficina en Sinaloa, periodo en el que se mantuvo en labores de transición administrativa.
Patrón Rosales es originario de la comunidad de San Juan de Jacobo, en el municipio de Concordia, y previamente fue diputado local por el partido Morena.
También ha participado en asuntos relacionados con la gestión territorial y el acompañamiento a comunidades rurales.
La toma de protesta se llevó a cabo frente a servidores públicos del ámbito agrario, quienes destacaron la importancia del estado en materia de producción primaria y en la operación del régimen ejidal. Se indicó que la encomienda del nuevo titular será mantener el acompañamiento a los núcleos agrarios, atender conflictos de tierra y fortalecer la coordinación con instituciones federales y estatales del ramo.
Con este nombramiento, la Procuraduría Agraria en Sinaloa inicia un nuevo periodo de gestión administrativa, en el que se prevé continuar con programas de asesoría jurídica, certificación de tierras y conciliación agraria en los municipios del estado.