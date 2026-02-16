$!Juan de Dios Gámez nombra nuevos titulares en áreas estratégicas de Culiacán

Con el objetivo de fortalecer los procesos y proyectos estratégicos del Ayuntamiento de Culiacán en la atención a la ciudadanía, el Alcalde, Juan de Dios Gámez, tomó protesta este 16 de febrero de 2026 a nuevos titulares en diversas dependencias municipales.

En cumplimiento de la Ley del Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el primer edil formalizó los relevos en áreas clave como turismo, el Modular Inés Arredondo y la Dirección General de Servicios Públicos, además de realizar ajustes en la estructura de Comunicación Social.

El comunicado señaló que durante el acto protocolario, se designó a Adalay Montoya Castro como la nueva directora de Turismo Municipal, mientras que Brianda Crystal Murillo Meza asumió la titularidad del Instituto MIA.En el área operativa, Luis Méndez Arregui fue nombrado director general de Servicios Públicos, asimismo, el equipo de Comunicación Social sumó a la periodista María Guadalupe Camacho Mejía como jefa del Departamento de Administración de la Información de la Dirección de Comunicación Social.