$!Juan de Dios Gámez nombra nuevos titulares en áreas estratégicas de Culiacán

Con el objetivo de fortalecer los procesos y proyectos estratégicos del Ayuntamiento de Culiacán en la atención a la ciudadanía, el Alcalde, Juan de Dios Gámez, tomó protesta este 16 de febrero de 2026 a nuevos titulares en diversas dependencias municipales.
En cumplimiento de la Ley del Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el primer edil formalizó los relevos en áreas clave como turismo, el Modular Inés Arredondo y la Dirección General de Servicios Públicos, además de realizar ajustes en la estructura de Comunicación Social.
El comunicado señaló que durante el acto protocolario, se designó a Adalay Montoya Castro como la nueva directora de Turismo Municipal, mientras que Brianda Crystal Murillo Meza asumió la titularidad del Instituto MIA.En el área operativa, Luis Méndez Arregui fue nombrado director general de Servicios Públicos, asimismo, el equipo de Comunicación Social sumó a la periodista María Guadalupe Camacho Mejía como jefa del Departamento de Administración de la Información de la Dirección de Comunicación Social.
Exhortó al trabajo coordinado
Tras la toma de protesta, Gámez Mendívil instó a los nuevos integrantes de su gabinete a desempeñar sus funciones con un compromiso permanente hacia la ciudadanía y el mandatario estatal subrayó la importancia de trabajar de manera coordinada para avanzar en las agendas específicas de cada departamento.
Entre las prioridades marcadas por el Alcalde destacan fortalecer las funciones en materia educativa del instituto MIA, impulsar de manera decidida la promoción de los destinos del municipio para el turismo y lograr una mejora en la atención y calidad de los servicios públicos.
Finalmente, el primer edil enfatizó que estas incorporaciones buscan optimizar los objetivos institucionales y garantizar una mejor atención para los habitantes de la capital sinaloense.