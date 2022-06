Juan de Dios Gámez será Alcalde de Culiacán hasta octubre de 2024; publican sustitución en Periódico Oficial

Hasta el 31 de octubre de 2024 el Alcalde sustituto Juan de Dios Gámez Mendívil ocupará la Presidencia Municipal de Culiacán, de acuerdo a la publicación de la sustitución publicada en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa.

“Se nombra Presidente Municipal Sustituto de Culiacán, Sinaloa, al ciudadano Juan de Dios Gámez Mendívil, quien deberá ejercer dicho cargo a partir de su toma de protesta hasta el 31 de octubre de 2024, fecha en que fenece el ejercicio constitucional de la presente administración municipal”, puede leerse en el acuerdo número 74 del Poder Legislativo de Sinaloa.

Gámez Mendívil fue seleccionado por el Congreso del Estado el 10 de junio como Alcalde sustituto para reemplazar a Jesús Estrada Ferreiro, que fue separado del cargo a solicitud de la Fiscalía General de Sinaloa.

La FGE solicitó el 3 de junio el desafuero de Estrada Ferreiro para poder llevar a cabo una investigación penal, pues se le acusa de cometer los delitos de discriminación y abuso de autoridad; ademas de señalamientos de la Auditoría Superior del Estado por mal manejo de los recursos públicos en 2019 también investigado por la Fiscalía. Por estos casos ya fue citado ante un Juez y su audiencia inicial se llevará a cabo el próximo 23 y 24 de junio.

En paralelo a estos procesos penales, el ex mandatario enfrenta un juicio político iniciado en abril, cuando aún se encontraba al frente de la Presidencia Municipal, por no aplicar la Ley que garantiza pensión homologada a viudas de policías municipales, y la reforma que establece descuento del 50 por ciento en el recibo del agua potable para personas con discapacidad y adultos mayores.

La toma de posesión del cargo fue el 13 de junio, sin embargo, no se le notificó al Alcalde saliente del cambio hasta el 14 de junio mientras atendía a medios de comunicación.

El 10 de junio, Estrada Ferreiro no acudió al Congreso del Estado a pesar de estar requerido para la discusión de su desafuero. Ese mismo día fue captado saliendo del País rumbo a Estados Unidos.

Aunque oficialmente el ex mandatario municipal no se encuentra inhabilitado del servicio público y los señalamientos penales se encuentran en proceso de investigación, en el acuerdo publicado en el POE no establece una posibilidad de que éste regrese a la Alcaldía de Culiacán.