Juan Ferrer, del Insabi, mintió al prometer recursos para nuevos hospitales de Culiacán: Rocha Moya

CULIACÁN._ El Instituto de Salud para el Bienestar no ha otorgado los 75 millones de pesos prometidos para poner a operar el Centro de Salud y el nuevo Hospital General de Culiacán.

El Gobernador Rubén Rocha Moya dijo que Juan Ferrer, director del INSABI, mintió cuando le dijo que dotarían a Sinaloa de recursos para los nuevos centros hospitalarios, por ello lo anunció en 26 de septiembre pasado.

“Acabo de ver a Juan Ferrer, que me disculpe Juan Ferrer, pero él inicialmente me habló a mí para decirme ‘mañana llegan los recursos’, por eso yo les dije ya llegan mañana los recursos, les dije a ustedes”, señaló en la conferencia de prensa semanera de este lunes.

“Pero me echó mentiras Juan Ferrer, discúlpame Juan, es mi amigo, pero lo acabo de ver y me dijo ‘ya, ahora sí ya va a haber recurso’. Y el miércoles que fui a la reunión ordinaria del Seguro Social, pero tampoco llegaron los recursos”.

Comentó Rocha Moya que el responsable de infraestructura del INSABI también prometió que llegarían pronto los recursos a Sinaloa.

“Desde aquí le digo a mi amigo Juan Ferrer, por favor, yo he informado aquí a los medios (...) ya va para dos meses, yo lo anuncié porque él me lo dijo, ni siquiera le hice la gestión yo, él me habló, me dijo ‘mañana llega el recurso’”, expresó el Gobernador

El Secretario de Salud estatal, Cuitláhuac González Galindo, afirmó insistir a la Federación para que autoricen depositar los recursos a Sinaloa, pero no ha ocurrido.

“Diario se les ha estado mandando mensajes y ahorita le acabo de mandar mensaje...”, lamentó el funcionario estatal.

El pasado mes de septiembre Rocha Moya anunció que el INSABI otorgaría a Sinaloa 75 millones de pesos, 32 millones para el Centro de Salud, y 43 millones para el nuevo Hospital General, los cuales no están operando.

“Está en deuda con nosotros el INSABI, no está mandando el recurso tanto para concluir el tema del Cessa, el Centro de Salud Culiacán, y el recurso del General”, expuso el Gobernador.

“Que por favor nos lo manden, que no lo estén anunciando todos los días porque yo estoy quedando mal, y además ya necesitamos echar a andar el Hospital General, y necesitamos cambiar ya al Centro de Salud nuevo, es una construcción buena, bonita pero inconclusa”.

No es la primera vez que el gobierno de Rocha Moya evidencia que la Federación tiene detenida la operación de los nuevos hospitales de Culiacán. En febrero pasado, la Secretaría de Obras Públicas informó que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador tenía deudas en la obra y tampoco los había equipado.