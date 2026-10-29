$!Juan José Ríos impulsa economía con entrega de equipos productivos

JUAN JOSÉ RÍOS._ La Gobernadora de Sinaloa Graciela Domínguez Nava entregó 275 equipos productivos a 86 beneficiarios del programa Equipa Sinaloa en Juan José Ríos. La Mandataria señaló que la iniciativa siembra sueños, fortalece el espíritu emprendedor y enriquece historias personales y familiares en la comunidad. Con una inversión superior a los 417 mil pesos, esta acción busca fortalecer la actividad económica y la generación de empleos en Juan José Ríos, permitiendo a los emprendedores ampliar sus oportunidades comerciales y proyectar el crecimiento de sus actividades. La entrega incluyó modalidades como Nuestro Tianguis.

Juan José Ríos es el onceavo municipio donde se realiza la entrega de equipamiento productivo de los programas Equipa Sinaloa, Estiliza, Atienda, Saber Hacer y Nuestro Tianguis. Estas herramientas son esenciales para el crecimiento de diversas actividades productivas fundamentales en la economía local. El Gobierno estatal busca con estas acciones apoyar a micro y pequeños negocios en todo el estado. La Gobernadora Graciela Domínguez Nava, acompañada por la Secretaria General de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, la Alcaldesa Evangelina Llanes Carreón, y el Secretario de Economía, Diego Armando Aguerrebere Espitia, indicó que los pequeños negocios son la base de la economía de sus comunidades y de Sinaloa.

El equipamiento recibido contribuye a mejorar los negocios y llegar a más clientes. Domínguez Nava expresó que el Gobierno está presente, cercano, para dar impulso con una inversión de más de 400 mil pesos a pequeños negocios y emprendimientos que han germinado y dan mayor prosperidad a las localidades de Juan José Ríos, Tres Garantías, Cerro Cabezón y Goros Viejos y a los tianguis del Centro, La Cero y El Estero. Apuntó que, con acciones humanistas, el Gobierno apoya a los micro y pequeños negocios con herramientas que les permiten crecer y alcanzar un mejor futuro para ellos y sus familias. La Alcaldesa Evangelina Llanes Carreón agradeció los apoyos entregados. Afirmó que el equipo representa una cercanía y acompañamiento del gobierno para consolidar proyectos de vida y estabilidad financiera. Llanes Carreón precisó que impulsar el desarrollo económico de Juan José Ríos empieza por acompañar a quienes emprenden.