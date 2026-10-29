$!Juan José Ríos impulsa economía con entrega de equipos productivos

JUAN JOSÉ RÍOS._ La Gobernadora de Sinaloa Graciela Domínguez Nava entregó 275 equipos productivos a 86 beneficiarios del programa Equipa Sinaloa en Juan José Ríos.
La Mandataria señaló que la iniciativa siembra sueños, fortalece el espíritu emprendedor y enriquece historias personales y familiares en la comunidad.
Con una inversión superior a los 417 mil pesos, esta acción busca fortalecer la actividad económica y la generación de empleos en Juan José Ríos, permitiendo a los emprendedores ampliar sus oportunidades comerciales y proyectar el crecimiento de sus actividades. La entrega incluyó modalidades como Nuestro Tianguis.
Juan José Ríos es el onceavo municipio donde se realiza la entrega de equipamiento productivo de los programas Equipa Sinaloa, Estiliza, Atienda, Saber Hacer y Nuestro Tianguis.
Estas herramientas son esenciales para el crecimiento de diversas actividades productivas fundamentales en la economía local.
El Gobierno estatal busca con estas acciones apoyar a micro y pequeños negocios en todo el estado.
La Gobernadora Graciela Domínguez Nava, acompañada por la Secretaria General de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, la Alcaldesa Evangelina Llanes Carreón, y el Secretario de Economía, Diego Armando Aguerrebere Espitia, indicó que los pequeños negocios son la base de la economía de sus comunidades y de Sinaloa.
El equipamiento recibido contribuye a mejorar los negocios y llegar a más clientes.
Domínguez Nava expresó que el Gobierno está presente, cercano, para dar impulso con una inversión de más de 400 mil pesos a pequeños negocios y emprendimientos que han germinado y dan mayor prosperidad a las localidades de Juan José Ríos, Tres Garantías, Cerro Cabezón y Goros Viejos y a los tianguis del Centro, La Cero y El Estero.
Apuntó que, con acciones humanistas, el Gobierno apoya a los micro y pequeños negocios con herramientas que les permiten crecer y alcanzar un mejor futuro para ellos y sus familias.
La Alcaldesa Evangelina Llanes Carreón agradeció los apoyos entregados.
Afirmó que el equipo representa una cercanía y acompañamiento del gobierno para consolidar proyectos de vida y estabilidad financiera.
Llanes Carreón precisó que impulsar el desarrollo económico de Juan José Ríos empieza por acompañar a quienes emprenden.
Cuando un pequeño negocio crece, dijo, también se mueve el comercio de la comunidad y se abren más oportunidades.
El Secretario de Economía, Diego Armando Aguerrebere Espitia, informó que en lo que va del año se han invertido más de 21 millones de pesos en apoyos.
Estos permiten el crecimiento de micro y pequeños comerciantes en todos los rubros económicos. Destacó que seis de cada diez equipos se entregan a mujeres.
Aguerrebere Espitia recalcó que estos programas son la base de la economía que se hace con las manos.
Subrayó que los beneficiarios son los protagonistas de la recuperación y el crecimiento.
A nombre de los beneficiarios, Ramona García Escareño, quien recibió un congelador de alimentos, señaló que el equipo será de utilidad para su desayunador campirano. Su familia lo mantiene abierto desde hace cinco años.
García Escareño puntualizó que agradece el apoyo a quienes, con trabajo y esfuerzo, buscan salir adelante. Detrás de cada emprendimiento hay una historia, una familia y sueños por cumplir.
Acompañaron a la Gobernadora en la entrega de equipos Saúl Hiram Bandala, de la Octava Región Naval; Alejandro López Ayón, del 89 Batallón de Infantería; Aurelio Roy Navarrete, director de Protección Civil; y José Ángel López Fierro, subsecretario de Gestión de Fondos y Financiamiento. También estuvieron presentes regidores municipales y beneficiarios del programa.