Juan Pimentel asume dirección del DIF Bienestar Culiacán

Juan Guadalupe Pimentel Valdez, quien se desempeñaba como regidor de Morena en el Cabildo de Culiacán, rindió protesta este miércoles como nuevo director del DIF Bienestar Culiacán.

El nombramiento fue tomado por la Presidenta Municipal, Ana Miriam Ramos Villarreal, quien le encomendó dar continuidad a los programas del Sistema DIF y, sobre todo, acercar los servicios a los sectores más vulnerables del municipio.

Pimentel Valdez solicitó licencia a su cargo como regidor en la sesión ordinaria de Cabildo realizada este mismo miércoles 16 de septiembre.

Con ello, suple en la dirección del DIF Bienestar a Cirilo Celis Acuña, quien había solicitado licencia temporal a ese puesto desde la primera sesión de Cabildo de la administración 2024-2027, encabezada por el Alcalde con licencia Juan de Dios Gámez Mendívil.

Celis Acuña, a su vez, retomó hoy sus funciones como regidor de Morena del Ayuntamiento.

De acuerdo con el Gobierno Municipal, durante el acto protocolario, Pimentel Valdez asumió el compromiso de encabezar los trabajos de la institución y fortalecer las acciones de asistencia y bienestar social dirigidas a las familias y sectores que requieren atención en el municipio.