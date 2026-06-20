JUBICOM 27: realiza entrega recompensar por permanencia, con una derrama de mas de 1.7 MDP

En un emotivo acto, el programa JUBICOM 27 llevó a cabo la XI Entrega de Recompensas por Permanencia a sus socios, la asignación de recompensas se realizó el día 11 de junio previo a la celebración de LXI Asamblea Ordinaria de Representantes de Socios de JUBICOM 27 del día 12 de junio.

La ceremonia de entrega se realizó el día 19 de junio de 2026 en las instalaciones del Centro de Eventos Figlos en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, donde se reconoció el esfuerzo de todos los socios que han tomado la decisión de continuar recibiendo los beneficios de este noble fideicomiso.