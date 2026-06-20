Culiacán

JUBICOM 27: realiza entrega recompensar por permanencia, con una derrama de mas de 1.7 MDP

CONTENIDO EXTERNO |
20/06/2026 03:11
20/06/2026 03:11

En un emotivo acto, el programa JUBICOM 27 llevó a cabo la XI Entrega de Recompensas por Permanencia a sus socios, la asignación de recompensas se realizó el día 11 de junio previo a la celebración de LXI Asamblea Ordinaria de Representantes de Socios de JUBICOM 27 del día 12 de junio.

La ceremonia de entrega se realizó el día 19 de junio de 2026 en las instalaciones del Centro de Eventos Figlos en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, donde se reconoció el esfuerzo de todos los socios que han tomado la decisión de continuar recibiendo los beneficios de este noble fideicomiso.

$!Entrega simbólica a socios representando a cada una de sus regiones.
Entrega simbólica a socios representando a cada una de sus regiones.

La derrama total para el pago de este beneficio fue por más de 1.7 MDP, beneficiando a 143 socios que han cumplido y siguen cumpliendo con sus compromisos ante el Fideicomiso.

$!Socio recibiendo su automóvil.
Socio recibiendo su automóvil.

La entrega por concepto de Recompensas consistió en 141 bolsas de dinero y 2 automóviles.

$!Socio recibiendo su automóvil.
Socio recibiendo su automóvil.

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$!Prof. Genaro Torrecillas López, Srio. Gral. de la Sección 27 del SNTE y Presidente del Comité Técnico de JUBICOM 27
Prof. Genaro Torrecillas López, Srio. Gral. de la Sección 27 del SNTE y Presidente del Comité Técnico de JUBICOM 27

“Un grato reconocimiento a todos los socios beneficiados que por permanencia han logrado estar año con año apoyando a JUBICOM 27, continuamos invitando a todos los compañeros sindicalizados que aún no son parte de este programa, que se acerquen y puedan ser acreedores a todos los beneficios que tienen todos nuestros compañeros actualmente.”

$!Socia recibiendo su Recompensa de Jubicom 27
Socia recibiendo su Recompensa de Jubicom 27

Esto es una muestra que JUBICOM 27, continua apoyando a sus socios como un pilar clave para la consolidación del magisterio, mejorando sus condiciones económicas en esta etapa de su vida laboral y de sus familias.

$!Socio recibiendo su Recompensa de Jubicom 27
Socio recibiendo su Recompensa de Jubicom 27

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$!Socios y Representantes de socios de la región CENTRO IV presentes en el evento de Jubicom 27
Socios y Representantes de socios de la región CENTRO IV presentes en el evento de Jubicom 27
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