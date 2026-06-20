JUBICOM 27: realiza entrega recompensar por permanencia, con una derrama de mas de 1.7 MDP

En un emotivo acto, el programa JUBICOM 27 llevó a cabo la XI Entrega de Recompensas por Permanencia a sus socios, la asignación de recompensas se realizó el día 11 de junio previo a la celebración de LXI Asamblea Ordinaria de Representantes de Socios de JUBICOM 27 del día 12 de junio.
La ceremonia de entrega se realizó el día 19 de junio de 2026 en las instalaciones del Centro de Eventos Figlos en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, donde se reconoció el esfuerzo de todos los socios que han tomado la decisión de continuar recibiendo los beneficios de este noble fideicomiso.
La derrama total para el pago de este beneficio fue por más de 1.7 MDP, beneficiando a 143 socios que han cumplido y siguen cumpliendo con sus compromisos ante el Fideicomiso.
La entrega por concepto de Recompensas consistió en 141 bolsas de dinero y 2 automóviles.
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“Un grato reconocimiento a todos los socios beneficiados que por permanencia han logrado estar año con año apoyando a JUBICOM 27, continuamos invitando a todos los compañeros sindicalizados que aún no son parte de este programa, que se acerquen y puedan ser acreedores a todos los beneficios que tienen todos nuestros compañeros actualmente.”
Esto es una muestra que JUBICOM 27, continua apoyando a sus socios como un pilar clave para la consolidación del magisterio, mejorando sus condiciones económicas en esta etapa de su vida laboral y de sus familias.