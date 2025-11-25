$!Jubilada acusa al STASAC de retenerle intereses de ahorro y condicionarle la entrega

Adriana Martínez Sevilla, en su carácter de jubilada del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, denunció que desde el 27 de octubre de 2025 no ha logrado obtener los intereses acumulados de su fondo de ahorro, pese a haber solicitado formalmente que se le entregara un estado de cuenta detallado de sus recursos.

Expuso que presentó un escrito ante el secretario general del STASAC, Julio Enrique Duarte Apan, para que se le canalizara al área correspondiente y se le informara el monto exacto de los intereses generados.

“Solicité se realizara un listado por escrito de mis ahorros por quincena y cantidades para tener más claro el resultado y el interés que se aplicaría y de quedar conforme recibiría los intereses”, señaló.

Afirmó que sus ahorros no han sido retirados desde hace 10 años y que únicamente obtuvo el capital en enero de 2021, pero no los intereses que debían acompañarlo.

Según Martínez Sevilla, fue canalizada con el secretario de Finanzas del sindicato, Carlos Alberto Guzmán Verdugo, quien solo le dio una cifra verbal y le informó que los intereses le serían entregados únicamente si firmaba un documento cuyas condiciones no le quedaban claras.

Aseguró que además se le dijo que, una vez firmado, ya no podría hacer reclamos posteriores.

“Me negué a firmar y volví a pedir una respuesta por escrito, que me entregara un estado de cuenta para poder consultar a alguien de confianza, ya que él decía que me estaba aplicando un 50 por ciento y yo le preguntaba que me describiera de dónde lo sacaba y seguía negándose a explicarme y dar respuesta por escrito”.

Relató que solicitó por escrito el estado de cuenta para analizarlo con una persona de confianza, pero su petición no fue atendida.

Indicó que Guzmán Verdugo le comentó que se estaba aplicando un descuento del 50 por ciento sobre sus intereses, sin explicar la razón, y que evitó proporcionarle la información de manera formal.

La jubilada aseguró que en una de las reuniones también estuvieron presentes Fabiola Meza Quintero, secretaria de Organización y Propaganda, y César Flores Meza, secretario de Asuntos Jurídicos, quienes respaldaron que el pago se realizaría hasta enero de 2026, siempre y cuando firmara el documento elaborado por el área jurídica.