Jubilados acusan corrupción en el STASAC; señalan favores irregulares a esposa de dirigente sindical

Integrantes jubilados del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán denunciaron actos de corrupción y nepotismo por parte de su líder sindical Julio Duarte Apan.

Señalaron que habría favorecido de manera irregular a su esposa, Claudia Paola Estrada Mejía, al intentar reconocerle años de servicio que nunca laboró y con ello facilitarle beneficios de jubilación.

Según los denunciantes, Estrada Mejía pidió que se le sumaran seis años de antigüedad inexistentes, lo que quedó expuesto en documentos obtenidos vía transparencia que muestran que la solicitud fue avalada con el apoyo de Duarte y del ex dirigente Salvador Flores.

“Lo que pasa que nosotros solicitamos la información y el Ayuntamiento de Culiacán sospechosamente no nos contesta. Le pedimos fechas de ingresos, una copia de la alta, las fechas de ingreso, antigüedades y el Ayuntamiento de Culiacán, está un dictamen de que pide prórroga, eso fue hace casi el mes”.

“Otros diez días y nos contestó la C. Paola Estrada Mejía, esposa de Julio Duarte, se encuentra adscrita a la dirección de Catastro. O sea, duraron un mes y medio para contestarnos un renglón”.

“Pero, posterior a ello sale el dictamen donde arreglan todo de manera sospechosa como nosotros pedimos la información ya aparece que tiene 13 años”, declaró Vladimir Cebreros.

Advirtieron que esto significaría un desfalco, pues le permitiría jubilarse con un salario mucho más alto a costa del erario público.

Incluso señalaron que busca hacerlo bajo la Ley del 73 del IMSS, aunque solo tiene 44 años y no cumple con los requisitos.

También acusaron que en sus registros aparecen dos números de afiliación distintos e incluso un supuesto ingreso laboral a los 16 años.

De acuerdo con los trabajadores, estos movimientos habrían sido posibles con la ayuda de un ex trabajador del IMSS que colabora con el sindicato.

“Es evidente otro acto de corrupción de Julio, y en contubernio, con algún funcionario de la subdelegación del seguro social porque no corresponde la edad”, señaló Cebreros.

Además, denunciaron que las asambleas sindicales son controladas por la dirigencia, que permite la presencia de trabajadores eventuales y de confianza, dejando fuera a la base sindicalizada.

Hicieron un llamado al Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil para que se investiguen estas irregularidades y anunciaron que presentarán denuncia ante la Fiscalía General del Estado.