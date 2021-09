Jubilados de Banrural en Culiacán sufren para obtener medicinas y atención hospitalaria que corresponde a su fideicomiso

La asociación de jubilados del Banco Rural que tiene un fideicomiso para pagar las pensiones y el seguro médico, desde el año 2020 empezó a tener problemas con el acceso a estos derechos.

Edgardo Castro y Guillermo Guerrero, son ex trabajadores de este banco, quienes se han tenido que presentar a dificultades para acceder a estos derechos y los medicamento y atención hospitalaria que antes recibían, ahora es algo muy complicado de obtener.

Explicaron que tenían un módulo de atención médica integrado por diferentes cargos, y es ahí donde se canalizaban las recetas médicas que se necesitaban para los beneficiarios.

Detallaron que son más de cien personas adultas mayores las cuales están pensionadas y estas prestaciones son las únicas que tienen. Y en cada uno de ellos hay distintas condiciones de salud, algunos están discapacitados.

“Ese módulo nos atendía, yo llegaba por medicamentos y el doctor me daba la receta, me la surtía en alguna farmacia, ahorita no sabemos dónde está... Aquí en Culiacán no tenemos ninguna farmacia”, señaló Edgardo.

“Todo el servicio médico que ocupamos, nos surte ya sea Mazatlán o Los Mochis, y que en Los Mochis ya nos atienden, así que al rato nos vamos a quedar sin saber ni qué hacer ya ni tenemos médicos especialistas como los que nos atendían antes en algunos hospitales”.

Señaló que por parte de la asociación se han interpuesto demandas, y que la presidenta de la asociación tuvo contagio Covid, por lo que dificultó el seguimiento.

Por su parte, Guillermo Guerrero señaló que el fideicomiso que se formó inicialmente fue de 11 mil 647 millones de pesos, esto para los jubilados que trabajaron en el extinto Banrural.

“La demanda que se ha hecho no sabemos a donde se canalizó, pero somos varios los afectados, ya se hicieron dos demandas; una para que no nos quitaran el servicio y la otra es como un amparo”, señaló.

El afectado expresó que al igual que él, existen más personas que tienen que acceder a sus medicamentos controlados, y los tienen que tomar, entre los padecimientos hay diabéticos, hipertensos, entre otros.

Por lo que ahora el calvario para conseguir sus medicinas se convierte en un proceso engorroso, ya que cuando hablan para pedir sus medicinas les dicen que en Culiacán no hay y que tienen que hablar a la Ciudad de México para pedirla allá.

Situación que se convierte en una larga espera para poder que lleguen sus medicinas, es por ello que a veces tienen que adquirir las medicinas aquí y gastar dinero con el que no cuentan.

Los afectados señalan que quieren que se sepa esta problemática, ya que como personas que durante muchos años dedicaron laboralmente en este banco, estos son derechos que crearon y a los cuales deberían acceder sin ningún problema.