Jubilados de la Comisión Federal de Electricidad acudieron al Congreso de Sinaloa para solicitar que se envíe un exhorto al Congreso de la Unión, con el propósito de promover una modificación al artículo 127 de la Constitución mexicana, que establece un límite a las jubilaciones y pensiones de personal de confianza de organismos y empresas públicas, entre ellas CFE y Petróleos Mexicanos. Luis Humberto Soto Cota, integrante del grupo de jubilados, explicó que buscan que el Congreso estatal respalde su petición ante las autoridades federales, pues consideran que la reforma constitucional ha afectado a personas que ya contaban con una pensión, al reducir los montos que recibían.

Soto Cota señaló que el movimiento de jubilados ha ganado presencia a nivel nacional. “Este movimiento, esta alianza está creciendo más. Hicimos una consulta a nivel país y se lograron reunir más de 250 mil votos a favor de nuestra causa. ¿Qué significa esto? Que la organización tiene capacidad de movilización organizativa”, expresó.

La reforma, publicada el 10 de abril de 2026, establece que las jubilaciones y pensiones del personal de confianza de empresas públicas y organismos del Estado no deben superar la mitad de la remuneración de la persona titular del Ejecutivo Federal. Además, contempla que el límite se aplique también a las pensiones que ya estaban vigentes, salvo las excepciones previstas en la propia Constitución. Por su parte, Ada García, también jubilada de la CFE, señaló que las reducciones en las pensiones han sido distintas entre los afectados y que, según sus casos, van del 30 al 80 por ciento. Indicó que su inconformidad se centra en que el límite constitucional del 50 por ciento continúa vigente, por lo que consideran necesario modificar la disposición para evitar que sus percepciones vuelvan a verse afectadas.