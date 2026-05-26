$!Jubilados de Gobierno estatal se manifiestan en el Congreso; demandan incremento de aguinaldo

Un grupo de trabajadores jubilados del Gobierno del estado se manifestó en las instalaciones del Congreso para solicitar una reunión con la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), María Teresa Guerra Ochoa.
Los inconformes exigen un incremento en el pago del aguinaldo, específicamente 16 días adicionales, al señalar que fueron jubilados bajo la nueva Ley de Pensiones, lo que les representa una percepción económica menor.
Florentino Munguía Gaspar, presidente del Consejo de Pensionados y Jubilados recordó que hace cuatro años presentaron una iniciativa relacionada con esta demanda y señalaron que ya recibió una segunda lectura en el Congreso; sin embargo, aseguraron que no ha registrado avances desde entonces.
“Queremos mejorar la situación, porque las pensiones son muy bajas, prácticamente raquíticas. Esto incluye a todos: pensionados y jubilados, hombres y mujeres. Ya logramos, mediante una nueva iniciativa que presentamos, que se aumentara un poco el aguinaldo, logramos 15 días; sin embargo, queremos llegar al tope establecido, que es de 66 días”.
El dirigente del grupo comentó que esta iniciativa beneficiaría aproximadamente a 3 mil jubilados en caso de aprobarse.
Por su parte, María Teresa Guerra Ochoa destacó que serán atendidos nuevamente para escuchar sus planteamientos y gestionar una reunión con la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde, ya que previamente existía el compromiso de sostener un encuentro con el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.
No obstante, indicó que debido a la situación actual, ahora se gestionará una reunión entre la Gobernadora y el grupo de jubilados.
“Si no hubiéramos apoyado el crédito para la obra pública y transferido mil 200 millones de pesos para que el IPES tuviera certeza en el pago de pensiones, su condición sería aún más difícil, les dije: Les voy a gestionar una cita con el gobernador”.