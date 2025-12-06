Jubilados de la UAS atribuyen protestas en el Congreso a hartazgo e incumplimientos

CULIACÁN._ La manifestación en el Congreso de Estado el pasado 4 de diciembre fue producto del hartazgo, la indignación y la desesperación de los asociados ante los ataques del patronato y la falta de sensibilidad de los diputados, recalcaron los integrantes de la Asociación de Jubilados de la UAS A.C.
La presidenta del organismo, Florina García Bórquez, explicó que, tras manifestarse pacíficamente ese día con mantas en un semáforo, se dirigieron a la sede donde sesionaban los diputados y la gente comenzó a expresar consignas.
Y aunque la mesa directiva inicialmente había planteado a la asamblea no tomar la tribuna, la mayoría prefirió esa acción en una segunda votación, dijo.
En conferencia de prensa este sábado, la mesa directiva de la asociación ofreció su posicionamiento oficial respecto a los hechos ocurridos el jueves en el Congreso de Sinaloa, los cuales calificó como lamentables y evitables consecuencia de la impunidad con que actúa la administración central de la UAS.
García Bórquez, acompañada de su asesor legal, Berzahí Osuna Enciso, señaló que el conflicto también fue resultado de la incapacidad, la incompetencia, la simulación y la mentira con que han actuado el Gobernador Rubén Rocha Moya y los legisladores de Sinaloa.
Los jubilados explicaron que acudieron al Congreso para manifestarse porque no se llegó a ningún arreglo con el Rector Jesús Molina Madueña y, tras meses de acudir al recinto legislativo desde septiembre y obtener promesas incumplidas, el incidente del 4 de diciembre fue producto del hartazgo, la indignación y la desesperación de los asociados ante los ataques del patronato y la falta de sensibilidad de los diputados.
“La segunda votación que hicimos fue optar por la toma de la tribuna. Eso fue lo que opinó la mayoría. Nosotros como miembros de la mesa directiva no podemos oponernos a lo que dicen las mayorías”, compartió.
Durante la conferencia se habló también del daño en una puerta de madera y se subrayó que no fue una decisión tomada por la mayoría de los 400 manifestantes presentes; sin embargo, la acción se debió a que los jubilados, muchos de ellos adultos mayores de entre 70 y 80 años, estuvieron presentes continuamente durante dos horas sin que hubiera atención de los legisladores.
Puntos clave
En su posicionamiento, la mesa directiva determinó:
1. Rechazar las acusaciones de violencia, ya que la asociación no ejecuta, promueve ni alienta estos actos.
2. Reprobar la violencia de la UAS y el Estado combatiendo los actos de violencia sistemática de la administración central de la UAS que afectaron a estudiantes, activos y jubilados, además la violencia institucional del Estado mexicano que afectó derechos laborales y recurriendo a actos de simulación como falsos discursos.
3. Asumir la defensa legal, ya que la asociación asumirá la defensa de todos aquellos asociados y no asociados que participaron en la acción de derribar la puerta de madera en el Congreso.
4. Llamado a la moderación; para el futuro, la mesa directiva no convalidará actos similares que no sean resultado de una decisión democrática mayoritaria, y se hizo un llamado fraterno para evitar a toda costa cualquier acto que implique daños a bienes públicos.
La presidenta reiteró que la raíz del conflicto es la administración de Jesús Madueña Molina, quien ha violentado derechos laborales adquiridos por más de 30 años.
“Entonces quiere decir que no sus gastos no los administran bien y nos dejó por primera vez en la historia sin el pago al sector administrativos, no pagarnos esa prestación que tenemos hace más de 30 años”, señaló.