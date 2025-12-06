Jubilados de la UAS atribuyen protestas en el Congreso a hartazgo e incumplimientos

CULIACÁN._ La manifestación en el Congreso de Estado el pasado 4 de diciembre fue producto del hartazgo, la indignación y la desesperación de los asociados ante los ataques del patronato y la falta de sensibilidad de los diputados, recalcaron los integrantes de la Asociación de Jubilados de la UAS A.C. La presidenta del organismo, Florina García Bórquez, explicó que, tras manifestarse pacíficamente ese día con mantas en un semáforo, se dirigieron a la sede donde sesionaban los diputados y la gente comenzó a expresar consignas. Y aunque la mesa directiva inicialmente había planteado a la asamblea no tomar la tribuna, la mayoría prefirió esa acción en una segunda votación, dijo. En conferencia de prensa este sábado, la mesa directiva de la asociación ofreció su posicionamiento oficial respecto a los hechos ocurridos el jueves en el Congreso de Sinaloa, los cuales calificó como lamentables y evitables consecuencia de la impunidad con que actúa la administración central de la UAS.

García Bórquez, acompañada de su asesor legal, Berzahí Osuna Enciso, señaló que el conflicto también fue resultado de la incapacidad, la incompetencia, la simulación y la mentira con que han actuado el Gobernador Rubén Rocha Moya y los legisladores de Sinaloa. Los jubilados explicaron que acudieron al Congreso para manifestarse porque no se llegó a ningún arreglo con el Rector Jesús Molina Madueña y, tras meses de acudir al recinto legislativo desde septiembre y obtener promesas incumplidas, el incidente del 4 de diciembre fue producto del hartazgo, la indignación y la desesperación de los asociados ante los ataques del patronato y la falta de sensibilidad de los diputados. “La segunda votación que hicimos fue optar por la toma de la tribuna. Eso fue lo que opinó la mayoría. Nosotros como miembros de la mesa directiva no podemos oponernos a lo que dicen las mayorías”, compartió. Durante la conferencia se habló también del daño en una puerta de madera y se subrayó que no fue una decisión tomada por la mayoría de los 400 manifestantes presentes; sin embargo, la acción se debió a que los jubilados, muchos de ellos adultos mayores de entre 70 y 80 años, estuvieron presentes continuamente durante dos horas sin que hubiera atención de los legisladores.