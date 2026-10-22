$!Jubilados de la UAS denuncian ‘robo’ a sus pensiones por reingeniería financiera en Palacio de Gobierno

Integrantes de la Asociación Civil de Jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa se manifestaron este jueves en Palacio de Gobierno para denunciar un “robo” a sus pensiones por los descuentos de entre 15 y 20 por ciento que la institución les aplica desde enero de este año como parte de la llamada reingeniería financiera. “¿Cómo cree que nosotros vamos a aceptar que nos descuenten el 20 por ciento de nuestro salario de jubilados quincenalmente? Ahora estamos ganando menos que el año pasado”, reclamó Florina García Bórquez, presidenta de la Asociación Civil. Exigieron que se detengan las retenciones, pues afectan sus derechos laborales y económicos adquiridos.

Para respaldar su reclamo, apelaron al artículo 14 de la Constitución mexicana, que prohíbe la aplicación retroactiva de las leyes en perjuicio de las personas. “Nosotros no estamos pidiendo favores con la justicia, queremos que se aplique y también queremos que se aplique el artículo 14 de la Constitución, donde ninguna ley debe ser retroactiva”, expresó Olga Lidia Zazueta Quintero, secretaria general de la asociación. Los manifestantes señalaron que los descuentos varían según el monto de las pensiones. Algunos maestros, expusieron, reciben retenciones de hasta 8 mil pesos por quincena. En el caso del personal administrativo, las deducciones pueden ser de mil 600 a mil 800 pesos, de acuerdo con sus ingresos. Advirtieron que la reducción de sus pensiones dificulta cubrir gastos cotidianos, medicamentos y tratamientos médicos.

“Tenemos muchos compañeros enfermos, ahorita ahí en cama. (...) No les alcanza el dinero de la jubilación para acudir a sus necesidades de enfermedad”, señaló García Bórquez. Afirmó que agrupa a alrededor de mil 500 jubilados en Sinaloa, en su mayoría adultos mayores. Informaron que desde marzo han presentado mil 323 demandas laborales para exigir que cesen los descuentos. Estimaron que se han sumado alrededor de 200 procedimientos más. Sin embargo, acusaron que los expedientes avanzan lentamente por la falta de personal en los tribunales laborales y solicitaron la intervención de las autoridades judiciales para agilizar su revisión. La controversia deriva de la llamada reingeniería financiera de la UAS, una estrategia impulsada por la administración universitaria para atender sus problemas financieros y dar viabilidad al sistema de jubilación dinámica. Los jubilados cuestionan que se les apliquen estas medidas sin haber sido consultados y sostienen que se afectan las condiciones económicas bajo las cuales obtuvieron su jubilación. La manifestación había sido anunciada el pasado 8 de octubre, cuando los jubilados acudieron al mismo recinto para reiterar su solicitud de audiencia con la Gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava.