Jubilados de la UAS exigen auditoría a nóminas; rechazan ser causa de crisis financiera de la institución

La Asociación Civil Jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa exigió una auditoría externa a la nómina de la institución; sostienen que el verdadero problema económico no está en las jubilaciones, sino en el crecimiento descontrolado del personal de confianza y la falta de transparencia en el manejo de recursos.

Florina García, presidenta de la organización, criticó al Rector Jesús Madueña Molina por culpar a los jubilados del déficit financiero.

En ese sentido, afirmó que existen más de 8 mil plazas de confianza, muchas ligadas a ex funcionarios recontratados con sueldos elevados.

“Me refiero a una nota del Rector Madueña que dice que la jubilación dinámica está asfixiando a la UAS, pero no dice que en los últimos 20 años, desde el 2005, se han jubilado muchísimos trabajadores con su alto puesto de confianza y lo siguen recontratando. Tienen jubilados y otro puesto más por honorarios profesionales”, manifestó.

Denunciaron también la existencia de aviadores y pagos irregulares por lo que hicieron un llamado a la Auditoría Superior del Estado a investigar el manejo de la nómina.

“Aquí lo que hay que hacer es revisar la plantilla de la gente de confianza porque también hay muchos que no trabajan, son aviadores, cobran pero no trabajan”.

“Creo que de manera personal la auditoría superior o la del Estado, no sé cuál de las dos, debería de nómina por nómina checar en los centros de trabajo y escuela el personal para realmente saber si son ellos, si están trabajando, si no están trabajando”, señaló Florina García.

En ese sentido, Andrés Audelo Villegas, otro integrante de la asociación, sostuvo que el problema financiero se origina en el manejo discrecional de los recursos.

“(El personal de confianza) realmente es el que está sangrando las finanzas de la Universidad, no somos los jubilados, no somos los académicos, no somos los administrativos. Es clarito que los recursos de la Universidad a como se están manejando, se están manejando de una manera muy oculta porque no hay claridad, tenemos que hacer la investigación nosotros porque ni la autoridad del Estado”, destacó.