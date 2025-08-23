$!Jubilados de la UAS forman asociación civil en defensa de sus derechos

CULIACÁN._ Jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa anunciaron la creación de una nueva asociación civil en defensa de sus derechos y en apoyo a la casa rosalina.

Saturnino Mascareño Cruz, jubilado de UAS, sostuvo que a través de Comunidad de Jubilados Universitarios A.C. tendrán una relación institucional, seria, de respeto y apoyo a la universidad que los formó y dio trabajo durante décadas.

De acuerdo a un comunicado, la asociación civil está integrada por jubilados académicos y administrativos de la máxima casa de estudios.

Mascareño Cruz explicó esta surge ante un creciente consenso entre jubilados universitarios de todo el estado que vieron la necesidad de formar una organización responsable para atender sus necesidades, defender sus derechos adquiridos como el esquema de garantía para su retiro digno, donde la voluntad de todas las partes se vea de manifiesto y que la universidad pueda seguir cumpliendo con sus actividades.

“La comunidad de jubilados y universitarios nace con el espíritu de visualizar las necesidades del sector, así como la idea de posicionarse como un complemento de apoyo para que prevalezca la inteligencia, que permitan llegar a puntos de acuerdo, en beneficio de nosotros mismos, la Universidad Autónoma de Sinaloa, a la cual seguiremos construyendo todas y todos”, manifestó.