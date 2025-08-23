$!Jubilados de la UAS forman asociación civil en defensa de sus derechos

CULIACÁN._ Jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa anunciaron la creación de una nueva asociación civil en defensa de sus derechos y en apoyo a la casa rosalina.
Saturnino Mascareño Cruz, jubilado de UAS, sostuvo que a través de Comunidad de Jubilados Universitarios A.C. tendrán una relación institucional, seria, de respeto y apoyo a la universidad que los formó y dio trabajo durante décadas.
De acuerdo a un comunicado, la asociación civil está integrada por jubilados académicos y administrativos de la máxima casa de estudios.
Mascareño Cruz explicó esta surge ante un creciente consenso entre jubilados universitarios de todo el estado que vieron la necesidad de formar una organización responsable para atender sus necesidades, defender sus derechos adquiridos como el esquema de garantía para su retiro digno, donde la voluntad de todas las partes se vea de manifiesto y que la universidad pueda seguir cumpliendo con sus actividades.
“La comunidad de jubilados y universitarios nace con el espíritu de visualizar las necesidades del sector, así como la idea de posicionarse como un complemento de apoyo para que prevalezca la inteligencia, que permitan llegar a puntos de acuerdo, en beneficio de nosotros mismos, la Universidad Autónoma de Sinaloa, a la cual seguiremos construyendo todas y todos”, manifestó.
En cuanto a la reingeniería que se implementará en la UAS, señaló que los jubilados están dispuestos a solidarizarse con la institución en momentos financieros difíciles, pero sin que eso signifique renunciar a sus conquistas laborales.
Además, dijo que, de tener oportunidad, participaran en foros para alcanzar el consenso y alternativas que permitan el pago de sus prestaciones.
Mascareño Cruz subrayó la importancia de la participación de todos para atender con responsabilidad las nuevas disposiciones federales, pero también proteger lo que corresponde en la justa medida para quienes han dedicado toda una vida a la institución educativa como lo son los jubilados.
Añadió que cualquier decisión respecto a futuras propuestas de cooperación económica o ajustes, deberá ser consultada ampliamente entre todos los miembros de la asociación.
“Vamos a ser solidarios con la institución para respaldar y acompañar a las autoridades en todas acciones que vayan tendientes a resolver la problemática del recurso financiero”, declaró.
Entre las premisas del proyecto de la Comunidad de Jubilados Universitarios A.C., se establece el activismo que realizarán para estar informando, orientando, gestionando, y representando a este sector en todo el estado, comprometiéndose a defender con unidad y compromiso los intereses colectivos, como lo es el gozar de un retiro digno mediante la jubilación dinámica; pertenencia universitaria; gestión de seguridad social, apoyo colegiado, activismo cultural, deportivo y recreativo; capacitación ocupacional en el ánimo de apoyar al personal en retiro.
Finalmente, Mascareño Cruz hizo un llamado a los casi 6 mil jubilados de la UAS, tanto de la sección de académicos como de administrativos, a integrarse a esta nueva asociación, enfatizando que es un proyecto abierto a todos, donde se busca defender con unidad y compromiso los intereses colectivos de quienes dedicaron parte de su vida a la UAS.