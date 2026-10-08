$!Jubilados de la UAS llevan a Gobernadora de Sinaloa reclamo contra reingeniería financiera

Alrededor de un centenar de jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa se manifestó este jueves en Palacio de Gobierno para exigir a la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, una audiencia solicitada hace más de un mes para plantearle su rechazo a la reingeniería financiera implementada por la institución este año. Florina García Bórquez, presidenta de la Asociación Civil de Jubilados de la UAS, señaló que desde enero se les aplican descuentos de entre 10 y 20 por ciento, dependiendo del monto de la pensión. La reingeniería fue presentada por el Rector Jesús Madueña Molina en septiembre de 2025 como una propuesta para hacer financieramente viable a la Universidad y mantener su sistema de jubilación dinámica. Entre las medidas planteadas está una retención de hasta 20 por ciento a quienes ya cuentan con jubilación dinámica, además de la creación de un fideicomiso para financiar las jubilaciones futuras.

“¿Por qué nos quitan ese dinero? Sacaron que una reingeniería, pero jamás hemos visto ese documento”, cuestionó García Bórquez. En ese sentido, sostuvo que los descuentos afectan especialmente a jubilados de entre 70 y 90 años que requieren recursos para medicamentos y atención médica. “Todos tenemos enfermedades, necesitamos acudir con el médico, comprar medicinas, unos de por vida, unos en cama que ni se levantan. En este mes se nos acaban de fallecer cuatro compañeros jubilados”. “La verdad es lamentable lo que le pasa a la clase más vulnerable de la universidad, a los jubilados”. El asesor jurídico de la asociación, Berzahí Osuna Enciso, informó que mil 323 jubilados interpusieron una demanda laboral para reclamar la devolución de los descuentos y su suspensión. Afirmó que, aunque ya hubo una reunión con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Jesús Iván Chávez Rangel, el 1 de septiembre, todavía no se ha dictado el acuerdo de admisión de la demanda. Osuna Enciso también cuestionó el monto que se recauda mediante los descuentos. Dijo que Madueña ha hablado de alrededor de 14 millones de pesos quincenales, mientras que sus cálculos ubican la cifra entre 18 y 20 millones. “¿Dónde se van los 5 millones de pesos excedentes por quincena?”, cuestionó. “Es un robo por las cuatro esquinas y es inconcebible que el Gobierno del Estado no tenga una palabra en relación con este despojo y con esta arbitrariedad”.