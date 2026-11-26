Personal jubilado de la Universidad Autónoma de Sinaloa se manifestó durante la reciente sesión del Congreso del Estado para expresar su inconformidad por los descuentos aplicados a sus pensiones y la incertidumbre sobre el pago de la próxima quincena, correspondiente al 30 de noviembre.
Heriberto Arias, trabajador jubilado de la UAS, señaló que existe preocupación tanto entre el personal retirado como entre los trabajadores activos por la situación financiera que atraviesa la institución y las posibles afectaciones a sus pagos.
“Claro que hay una incertidumbre porque se nos están afectando nuestros ingresos que son para la supervivencia económica, el salario es una prestación que ya forma parte del patrimonio familiar”, mencionó.
Indicó que nuevamente acudieron al Poder Legislativo para hacer visible su inconformidad por las reducciones que han recibido en sus pensiones durante este año, por lo que buscan que las y los Diputados intervengan y contribuyan a encontrar una solución.
De acuerdo con Heriberto Arias, alrededor de 8 mil jubilados de la universidad se han visto afectados por estos descuentos, mientras que más de 2 mil personas participan en las movilizaciones para exigir que no se apliquen estas reducciones.
Después de la manifestación, se instaló una comisión especial de Diputadas y Diputados para escuchar a los trabajadores jubilados, conocer sus inquietudes y atender sus planteamientos.