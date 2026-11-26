Personal jubilado de la Universidad Autónoma de Sinaloa se manifestó durante la reciente sesión del Congreso del Estado para expresar su inconformidad por los descuentos aplicados a sus pensiones y la incertidumbre sobre el pago de la próxima quincena, correspondiente al 30 de noviembre.

Heriberto Arias, trabajador jubilado de la UAS, señaló que existe preocupación tanto entre el personal retirado como entre los trabajadores activos por la situación financiera que atraviesa la institución y las posibles afectaciones a sus pagos.

“Claro que hay una incertidumbre porque se nos están afectando nuestros ingresos que son para la supervivencia económica, el salario es una prestación que ya forma parte del patrimonio familiar”, mencionó.