$!Jubilados de la UAS se manifiestan en el Congreso de Sinaloa

Jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa se manifestaron nuevamente este martes en el Congreso del Estado de Sinaloa, donde denunciaron que personal de resguardo les había negado el acceso al edificio legislativo, aunque después pasaron. El grupo acudió para solicitar atención directa de la Diputada María Teresa Guerra Ochoa, sin embargo, no obtuvieron respuesta, por lo que permanecieron en la puerta del recinto.

La movilización ocurre en seguimiento a sus protestas contra el proceso de Reingeniería Universitaria impulsado por la institución, del cual señalan que implica la eliminación o modificación de derechos económicos adquiridos por quienes ya se encuentran en retiro. Los jubilados han solicitado que la reforma administrativa sea revisada y que se garantice la preservación de sus prestaciones. El antecedente más reciente ocurrió el pasado 4 de diciembre, cuando un grupo ingresó por la fuerza al pleno del Congreso.

Durante esa protesta, los manifestantes tomaron la tribuna y realizaron actos que provocaron daños en el inmueble, incluyendo la ruptura de una puerta utilizada para acceder al salón de sesiones. En aquella ocasión exigieron que el Poder Legislativo interviniera en el proceso interno de la UAS. En la jornada de este martes, los inconformes reiteraron que continuarán acudiendo al Congreso hasta obtener un espacio formal de diálogo.