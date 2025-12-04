$!Jubilados de la UAS se manifiestan en el Congreso de Sinaloa; exigen pago de aguinaldos

Según expresaron, el aguinaldo debería ser cubierto antes del 19 de diciembre y existe preocupación por los anuncios recientes de la administración universitaria que advierten falta de recursos para cumplir con esta obligación.

Los manifestantes ingresaron al recinto legislativo tras concentrarse en la explanada y solicitar una atención formal.

Un grupo de trabajadores jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa se manifestó la mañana de este jueves en el Congreso del Estado para exigir el pago de sus aguinaldos y la intervención de legisladores ante lo que señalaron como incumplimientos y afectaciones a sus derechos laborales.

Florina García, presidenta de la Asociación de Jubilados de la UAS A.C., informó que durante la asamblea realizada el fin de semana se acordó acudir al Congreso para pedir apoyo.

Señaló que además del pago de aguinaldos, siguen pendientes la prima vacacional correspondiente al mes de julio y otras prestaciones que, aseguran, no han sido cubiertas.

Entre los planteamientos entregados a los diputados se incluye la petición de una auditoría a las finanzas universitarias y a la nómina, donde los jubilados consideran que se han generado desequilibrios.

Argumentaron que una parte significativa de las plazas corresponde a personal de confianza, situación que, afirman, impacta en la distribución del presupuesto y en el pago regular de prestaciones.

Los inconformes también expresaron preocupación por el reciente anuncio de la UAS sobre la posible basificación de trabajadores de confianza con más de diez años de antigüedad.

Según explicaron, esta medida podría limitar los ajustes salariales para trabajadores sindicalizados de menores ingresos, como personal administrativo y de vigilancia.

Durante la manifestación, los jubilados reiteraron su solicitud para que el Congreso del Estado dialogue con las autoridades universitarias y se garantice que los pagos de fin de año se realicen en tiempo y forma.

También pidieron que se revisen las decisiones administrativas que, aseguraron, han afectado a la comunidad trabajadora.