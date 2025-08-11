$!Jubilados del Stasac acusan a su dirigente Julio Duarte de nepotismo y corrupción

Un grupo de jubilados del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán se manifestó este lunes frente al Palacio Municipal para acusar a su dirigente, Julio Duarte, de actos de nepotismo y corrupción al interior del gremio.
Aseguraron que maneja de forma discrecional recursos sindicales y beneficia a familiares y allegados, mientras cientos de ex empleados esperan desde hace años el pago de su prima de jubilación.
Los inconformes portaban una pancarta con los nombres y sueldos de Duarte, así como de su padre, hijo y esposa, a quienes señalaron como beneficiarios de su gestión.
Afirmaron que, en conjunto, reciben más de 150 mil pesos mensuales pagados con recursos del sindicato y del Ayuntamiento.
De acuerdo con los manifestantes, el Gobierno municipal entrega cada año 2 millones de pesos al líder sindical para que, sin supervisión, otorgue aumentos salariales “a voluntad” a familiares y amigos.
Aseguraron que entre 200 y 300 compañeros no han recibido su prima de jubilación, con retrasos que alcanzan los cuatro años.
También señalaron que desde hace cinco años no se rinde un informe financiero ni se convocan asambleas en el Stasac.