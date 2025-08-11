$!Jubilados del Stasac acusan a su dirigente Julio Duarte de nepotismo y corrupción

Un grupo de jubilados del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán se manifestó este lunes frente al Palacio Municipal para acusar a su dirigente, Julio Duarte, de actos de nepotismo y corrupción al interior del gremio.

Aseguraron que maneja de forma discrecional recursos sindicales y beneficia a familiares y allegados, mientras cientos de ex empleados esperan desde hace años el pago de su prima de jubilación.

Los inconformes portaban una pancarta con los nombres y sueldos de Duarte, así como de su padre, hijo y esposa, a quienes señalaron como beneficiarios de su gestión.

Afirmaron que, en conjunto, reciben más de 150 mil pesos mensuales pagados con recursos del sindicato y del Ayuntamiento.