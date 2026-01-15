Jubilados universitarios amplían servicios y lanzan campaña por la ‘jubilación dinámica’

La Comunidad de Jubilados Universitarios AC presentó su agenda de trabajo para 2026, que incluye talleres, actividades recreativas, servicios de acompañamiento en trámites médicos y legales, así como el inicio de una campaña estatal para promover entre los jubilados la denominada “jubilación dinámica”.

El presidente de la mesa directiva, Saturnino Mascareño Cruz, informó que la organización busca consolidarse como un espacio de atención y convivencia para los ex trabajadores académicos y administrativos de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Recordó que el pasado 1 de diciembre fue inaugurada la oficina central de atención para jubilados y que desde entonces se planteó la necesidad de generar condiciones de servicio para este sector.

“Estamos plenamente convencidos de la necesidad no solamente de que nos agrupemos y nos organicemos, sino que además generemos condiciones para el servicio, la atención, la convivencia y demás que nosotros los jubilados requerimos ya a estas alturas de nuestra vida”, expuso.

Entre los servicios que ofrecerá la asociación destacó el acompañamiento para gestiones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Señaló que los jubilados son derechohabientes del IMSS y enfrentan dificultades para acceder a consultas de especialidad y estudios clínicos.

”Sabemos de las carencias y limitaciones por las que se pasa a veces para llegar a una consulta con un especialista, de tal manera que nosotros estamos organizados para prestarle el servicio de acompañamiento para la gestión de ese tipo de servicios”, indicó.

Mascareño Cruz mencionó que cuentan con un equipo con experiencia en estos procesos, integrado por ex integrantes de comisiones de higiene laboral y por abogados que brindarán asesoría solidaria en gestorías externas.

La agenda de actividades para enero y febrero contempla una “tarde bohemia” el 24 de enero, torneos de ajedrez y dominó los días 29 y 30, clases de zumba a partir del 2 de febrero y sesiones de yoga desde el día 6 del mismo mes.

También se realizará la presentación del libro Crónicas universitarias, elaborado por jubilados.

“Desde un principio dijimos: vamos en serio, queremos ser una asociación que no estemos como una mera figura decorativa; lo único que nos moverá siempre es el bien común de todos y cada uno de los compañeros”, expresó.

Como segundo eje, la organización anunció una campaña informativa en todo el estado para respaldar el proyecto de reingeniería de la UAS y promover la aportación voluntaria de los jubilados.

”Es una campaña para que cada día estemos informados de qué está ocurriendo y que haya disposición de los compañeros jubilados a mantenerse firmes con la institución”, señaló.

Reiteró que la agrupación se mantendrá al margen de partidos políticos y asociaciones religiosas y que su propósito es fortalecer la convivencia y los servicios para la comunidad de ex trabajadores universitarios.