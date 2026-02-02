Jubilados y activos de la UAS denuncian afectaciones por reingeniería y retrasos en pagos

Integrantes del Frente de Defensa de los Derechos Laborales de la Universidad Autónoma de Sinaloa manifestaron su rechazo total a lo que calificaron como acciones ilegítimas y corruptas de la actual administración universitaria, denunciando un segundo retraso en el pago de salarios y una política de reingeniería que lesiona la economía de los trabajadores

Heriberto Arias Suárez, integrante de la coordinadora del Frente de Defensa de los Derechos Laborales de los Trabajadores de la UAS, señaló que la universidad atraviesa una crisis de valores y económica, acusando a Jesús Madueña Molina, Rector de la UAS de hacer una mala administración y someter a la institución a una presión constante que pone en riesgo especialmente a los jubilados.

“Hoy estamos padeciendo la acción de esa reingeniería que no está resultando porque no están entregando el recurso cuando decían que con esta reingeniería ya el gobierno federal estaba dispuesto a seguir otorgando los recursos”, señaló.

El frente destacó que el pago de la segunda quincena de enero no se ha realizado, dependiendo de la llegada de recursos federales, lo que podría postergar el depósito hasta el miércoles por la mañana.

Los manifestantes denunciaron que la reingeniería administrativa ha resultado en descuentos salariales del 5 por ciento para trabajadores activos y de hasta el 20 por ciento para jubilados.

”Ese fideicomiso es solo una pantalla para justificar el descuento al salario”, afirmó Arias Suárez.

Marco Antonio Medrano y Elena Camacho, miembros del frente, compartieron que estos descuentos dejan a muchos trabajadores, como conserjes, peones de campo y mecanógrafos, con ingresos por debajo del salario mínimo, además, alertaron sobre la creación de un nuevo fideicomiso y un fondo de ahorro cuya administración es opaca.

Asimismo, informaron que acudirán a la Fiscalía para exigir que se reabran las carpetas de investigación contra Madueña Molina, señalando que se le dio carpetazo a presuntos fraudes que estiman entre los 500 y mil millones de pesos.

Óscar Aguilar Soto, coordinador del frente de defensa, hizo un llamado a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que les otorgue un espacio de diálogo durante su próxima visita al estado o en Palacio Nacional, con el fin de exponer la crisis de valores y el hostigamiento que sufren quienes se atreven a protestar dentro de la Universidad.

“El frente de defensa de derechos laborales de la US convoca a profesores y administrativos que no están jubilados y que están inconformes con la injusticia a que se incorporen a nuestra lucha, a nuestros movimiento. Recuerden, el miedo no es opción”, sentenció Aguilar Soto.