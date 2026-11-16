Más de mil personas han sido judicializadas por la Fiscalía General de la República en Sinaloa durante 2026, en medio de la crisis de seguridad que enfrenta el estado desde septiembre de 2024, periodo en el que se han registrado enfrentamientos entre grupos criminales, homicidios y otros hechos de violencia que han impactado a la población.

El Fiscal federal Efraín Alonso Gastélum Padilla informó que las personas judicializadas enfrentan distintas situaciones jurídicas, pues algunas permanecen en prisión preventiva y otras ya fueron condenadas por jueces federales.

“En la Fiscalía General de República, en lo que va del año 2026, ya hemos judicializado más de mil personas que se encuentran algunos en prisión preventiva oficiosa y otros ya condenados por el jueces federales”, declaró.

La cifra corresponde a personas cuyos casos han sido llevados ante jueces federales durante el año, aunque el funcionario no detalló cuántas están relacionadas directamente con delitos cometidos durante la actual confrontación criminal ni cuáles son los delitos que se les imputan.

Gastélum Padilla señaló que las personas privadas de la libertad se encuentran distribuidas en distintos centros penitenciarios, entre ellos los ubicados en Sinaloa y otras entidades del País.

Explicó que la mayoría de los detenidos han sido trasladados a centros penitenciarios federales como parte de las medidas para mantener un mayor control sobre ellos.

“Estamos privilegiando el traslado de esos delincuentes a Ceferesos, a efecto de que tengan su mejor control”, expresó.

El traslado de personas privadas de la libertad a penales federales, explicó, forma parte de la estrategia para mantener un mayor control penitenciario.

El fiscal federal no precisó cuántas de las personas judicializadas permanecen en prisión preventiva ni cuántas cuentan ya con una sentencia condenatoria. Tampoco desglosó los resultados por tipo de delito.