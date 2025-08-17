Judicializan caso del perrito ‘Bobby’, asesinado en Culiacán

CULIACÁN._ El caso de “Bobby”, el perrito asesinado en Culiacán, avanzó a la etapa judicial luego de que el agente del Ministerio Público solicitó su judicialización el pasado 8 de agosto.

La jueza de control y enjuiciamiento penal fijó para el 29 de agosto, a las 14:00 horas, la audiencia inicial para la formulación de imputación en la Sala “A” del Centro de Justicia Penal Acusatorio de la Zona Centro, informó la Fundación Balto y Togo.

La presidenta de la fundación, Maricela Castaños, señaló que la carpeta de investigación ya está en manos del juez y que esperan una resolución positiva en los próximos días.

Recordó que, además del maltrato a “Bobby”, se interpusieron denuncias por allanamiento de morada, amenazas; agresión a un adulto mayor de 83 años, propietario del perro; y por el uso de un arma punzocortante durante los hechos.

“También el Gobernador se pronunció en este caso de ‘Bobby’, que dijo que se va a perseguir como si fuera un humano. No solo fue victimado el animal, también su propietario que es un adulto mayor de 83 años”, destacó.

“Debemos de poner atención a estos focos rojos que tenemos en nuestra sociedad ya que hay personas que no solo vulneran a los animales, también vulneran a los más débiles que son mujeres, niños y personas mayores”.

Según la versión, la agresión ocurrió la noche del martes 5 de agosto en el fraccionamiento Mezquitillo 2, cuando un joven se cayó de su motocicleta frente al domicilio donde vivía “Bobby” y, al escuchar los ladridos del perro, decidió informarle a su padre.

Posteriormente, el hombre, presuntamente en estado de ebriedad, ingresó con un machete a la vivienda y atacó al animal, provocándole graves heridas.

“Bobby” sufrió fracturas, desprendimiento de nariz y mandíbula, así como múltiples lesiones que comprometieron su vida. Fue trasladado a un hospital veterinario para recibir atención, pero pese a los esfuerzos de los médicos, no logró sobrevivir.

El 8 de agosto, protectoras de animales realizaron una manifestación en la Fiscalía General del Estado para exigir justicia y la aprehensión del presunto responsable.

Durante la protesta también anunciaron que impulsarán la llamada “Ley Bobby”, una iniciativa que busca endurecer las penas por maltrato animal en Sinaloa y evitar que hechos de crueldad como este queden impunes.