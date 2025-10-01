$!Judicializan denuncia contra Policía Municipal por abuso sexual a menor en Juan José Ríos

Un elemento de la Policía Municipal de Guasave fue denunciado penalmente por presunto abuso sexual en contra de una menor de edad en el municipio de Juan José Ríos.

El caso sería en contra de una menor de 9 años, cuya denuncia se presentó hace meses sin resolverse.

De acuerdo con el Secretario General del Gobierno de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez, este proceso se encuentra judicializado por la Fiscalía General del Estado.

“El caso ya está judicializado, está por determinarse la primera audiencia, de tal manera que esto ya está en curso conforme a derecho”, informó.

La Secretaria de las Mujeres de Sinaloa, Ana Francis Chiquete Elizalde, precisó que la recepción y seguimiento inmediato de la querella quedó a cargo de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

“Tuvimos conocimiento, contactamos tanto con la Fiscalía para revisar el seguimiento, así como con las instancias municipales de las mujeres. En la tarde de ayer nos informan que se está llevando a cabo el seguimiento, nos pusimos a la orden de las instancias”, dijo.

“Es a través de las procuradurías que se dan los casos de menores de edad y se dará el seguimiento, nosotras estaremos ahí para aportar y apoyar en lo que sea necesario en este caso”

El caso en cuestión se refiere a un caso de abuso sexual registrado , en el que ̃ ̃ fue víctima de un familiar ́ .

El caso se volvió público cuando el día 30 de septiembre el colectivo feminista No se Metan con Nuestras Hijas publicó un desplegado en sus redes sociales exigiendo atención del Estado.