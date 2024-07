El Juez Carlos Alberto Herrera postergó la audiencia de formulación de imputación tras observar la ausencia de Héctor Melesio Cuen Díaz, ex Director de Bienes y Suministros y la mala condición de salud del Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa separado del cargo, Jesús Madueña Molina.

Pese a la insistencia de la propia Fiscalía y los abogados de la defensa de llevarla a cabo, el juez la reprogramó para el 27 de septiembre a las 9:00 horas.

Además de Cuen Díaz, las acusaciones por ejercicio indebido de la función pública pesan sobre Soila Maribel Gaxiola Camacho, ex Directora de Planeación y Desarrollo; Salvador Pérez Martínez, ex Secretario de Administración y Finanzas; y Jorge Pérez Rubio, ex Director de Construcción y Mantenimiento.