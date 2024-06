La Jueza Graciela Adriana Peraza García aceptó la solicitud de la defensa de Héctor Melecio Cuén Diaz de diferir su audiencia por justificación médica, pero advirtió que de no presentarse en la próxima se hará uso de la fuerza pública para que se presente.

Esta mañana, en el Centro de Justicia Penal y Oral, se programó la audiencia inicial de imputación contra Cuén Díaz por la causa de presuntas negociaciones ilícitas en cuadernillo 1098/2023, misma que ya se ha diferido en diferentes ocasiones por diferentes causas.

Este viernes, el abogado de Cuén Díaz presentó un justificante médico que aseguraba que su representado padecía un problema en la rodilla, razón por la cual no asistió.

Aunque aceptó la petición, la jueza recalcó que desde el 4 de junio el imputado había sido notificado que de presentar molestias de salud podía enlazarse vía Zoom para llevar a cabo la audiencia.

Ante este detalle, el defensor Benicio Urquiza Amarillas, extendió dos justificantes médicos alusivos a una resonancia magnética que Cuén Díaz se haría una hora antes de la audiencia citada.

Sin embargo, la jueza refirió que el motivo de salud que presentaba no era motivo suficiente para no concretarse vía videoconferencia, por lo que dio un receso de 30 minutos para que el defensor se contactara con su representado.

Al regresar, Urquiza Amarillas, explicó que no había podido contactar a Melesio Cuén, ya que la llamada lo enviaba a buzón y sonaba ocupado.

La situación provocó un debate entre la Fiscalía Anticorrupción, que sostenía que los justificantes sobre la cita médica no tenían certeza legal ya que no contaban con fecha de expedición ni nombre de médico, y la defensa, que cuestionaba que los fiscales no tenían la capacidad de validar o no un justificante médico,

La Jueza concluyó que durante la siguiente audiencia se haría uso de la fuerza pública contra Héctor Melesio Cuén Díaz, debido a que desde el 4 de junio tenía conocimiento que la audiencia podría llevarse a cabo vía Zoom, con enlaces que previamente se le habían enviado, así como la opción de realizar la audiencia de manera presencial.

Indicó que aún y cuando existe un impedimento físico, no hay un padecimiento mental que disminuya la capacidad de comprensión sobre lo que tratará la audiencia.

Por ello, reprogramó la audiencia para el próximo 11 de junio a las 15:00 horas en la Sala A.

Desde octubre del 2023, el hijo del fundador del Partido Sinaloense ha sido llamado en seis ocasiones para conocer la acusación de la Fiscalía Anticorrupción de Sinaloa, pero este ha logrado diferirlas.

El 10 de octubre la defensa de Melesio Cuén alegó que recién recibieron la carpeta de investigación; el 8 de diciembre, Cuén Díaz cambió repentinamente de abogado y nombró al mismo defensor del Rector separado del cargo de la UAS.

Y en la cita del 7 de febrero, dicho abogado abandonó la defensa apenas un día antes de la audiencia y Cuén Díaz nombró abogados públicos.